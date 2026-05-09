Crollo Labour, Starmer all'angolo. "Risultato doloroso ma non lascio"

Labour in picchiata nelle elezioni locali nel Regno Unito. Purtroppo per il premier laburista Keir Starmer, le peggiori previsioni si sono avverate e ieri è stata una giornata durissima per il partito di governo britannico, costretto ad ammettere una delle sconfitte più amare di sempre, nonostante alle ultime elezioni politiche abbia messo all'angolo i Conservatori dopo quattordici anni di potere incontrastato. La Gran Bretagna di oggi non è però quella di Tony Blair e Starmer non ha il suo carisma, nel Paese si è fatto strada un malcontento diffuso a tutte le categorie sociali e i risultati elettorali restituiscono l'immagine di un mondo politico profondamente frammentato.

I laburisti hanno perso quasi dappertutto, riuscendo a mantenere il controllo di una manciata di consigli comunali e lasciando gli altri agli uomini di Nigel Farage, indiscusso vincitore di queste amministrative, ma anche agli astri nascenti dei Verdi e ai più coerenti LiberalDemocratici. Mentre i candidati di Reform UK si aggiudicano il controllo del sud dell'Inghilterra, delle Middlands e delle zone dell'ex muro rosso del Nord, i laburisti perdono metà dei loro consiglieri. Una sconfitta ammessa subito dal premier che già nella mattinata di ieri aveva dichiarato di volersi assumere "ogni responsabilità". "Abbiamo perso molti ottimi consiglieri, menti brillanti che hanno messo tutto il loro impegno per il partito e la comunità - ha detto ieri Starmer - e questo fa male. Quando gli elettori ci mandano un messaggio di questo genere è necessario riflettere". Non è tuttavia disposto a dimettersi il primo ministro che ha assicurato di voler condurre il Paese fino alle prossime elezioni e di non volerlo lasciare "nel caos" nel suo momento più difficile. Una dichiarazione accolta bene dai mercati finanziari, meno da alcune frange del partito convinte che la permanenza di Starmer alla sua guida non sia affatto opportuna. "Se si ostina a rimanere in carica potrebbe uccidere il Labour" ha dichiarato senza mezzi termini l'ex capogruppo laburista Ian Lavery, proprio mentre venivano smentite le illazioni che il ministro per l'Energia Ed Milliband avesse già chiesto la testa del premier e che anche altri fossero già pronti a sostituirlo. "Ma è un dato di fatto - sostiene la leader del sindacato Unite, Sharon Graham - che i laburisti non sopravviveranno, a meno che il partito non si decida a prendere le parti dei lavoratori".

Che un malcontento della classe lavoratrice e dei giovani esista lo conferma anche la vittoria dei Verdi guidati dall'ecopopulista Zack Polansky nel distretto di Hackney che da ieri ha come sindaco la loro candidata Zoe Garbett. "Il bipartitismo è morto e sepolto - ha detto Polanski - la gente è stufa del Labour ed entusiasta dell'alternativa verde che ha a cuore la protezione dei diritti delle persone e la cura del pianeta".

Non hanno fatto meglio neppure i conservatori, che perdono un terzo dei loro consiglieri. Unica magra consolazione, essere riusciti a strappare ai laburisti Westminster, simbolo del cuore politico della capitale.

La disfatta laburista si è ripetuta anche in Galles, dove i laburisti hanno subito la sconfitta più pesante degli ultimi 100 anni, con la leader Eluned Morgan che ha perso il suo seggio e il Labour che ha ammesso una sconfitta storica concedendo il pieno controllo del Parlamento agli indipendentisti del Plaid Cymru.

Ed è anche un Regno disunito quello che si affaccia sulla nuova scena politica britannica con i nazionalisti dello Scottish National Party (Snp) che vincono per la quinta volta di seguito in Scozia e già preannunciano di voler nuovamente chiedere un altro referendum per l'indipendenza e le forze separatiste che guidano ben tre delle sue quattro nazioni costitutive.