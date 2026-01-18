Il cubo di ghiaccio da Emporio Armani svela le divise delle Olimpiadi

Un enorme cubo ghiacciato e una vetrina tutta bianca. A poche settimane dall'inizio dei Giochi olimpici, Emporio Armani, partner della Fondazione Milano Cortina 2026 e Official Outfitter dell'Italia Team è già sceso in pista. Lo ha fatto ieri sera con un evento nello store di Milano al quale ha partecipato una valanga di sportivi e non solo: dalla Pellegrini a Fabio Fognini, Billy Costacurta, Buffon, Giorgio Rocca, Magnini e Ambra Angoini, Gianna nannini, Michelle Hunziker. Per l'occasione, lo spazio è stato completamente trasformato per trasmettere l'energia dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 e raccontare attraverso un'esperienza immersiva il ruolo e la visione del brand. A partire dalla facciata illuminata da uno scenografico gioco di luci, al grande cubo di ghiaccio posizionato in via Croce Rossa che, sciogliendosi lentamente, svelerà le divise dell'Italia Team. All'interno, suoni, profumi, immagini e LEDwall hanno accompagnato i diversi momenti della serata, fino alla presentazione in anteprima della nuova campagna video dedicata agli atleti Olimpici e Paralimpici del Team Italia. Installazioni interattive, una performance dal vivo

EA7 Emporio Armani ricoprirà anche il ruolo di Olympic and Paralympic Eyewear Partner di Milano Cortina 2026, con il lancio della campagna pubblicitaria realizzata con Sofia Goggia come testimonial, confermando la propria inclinazione all'innovazione tecnica applicata alla performance sportiva. Come da tradizione, il brand firmerà le divise ufficiali che gli atleti indosseranno durante la cerimonia inaugurale del 6 febbraio presso lo Stadio di San Siro, ribadendo la propria partecipazione attiva a un avvenimento tanto atteso dal pubblico e dagli sportivi.

EA7 farà vivere lo spirito Olimpico anche nelle settimane successive con una serie di iniziative in città per tutta la durata delle Olimpiadi e Paralimpiadi: nei negozi, in Triennale e in piazza Duca d'Aosta ad esempio sorgerà Casa EA7, dove sarà possibile rivedere i momenti salienti delle gare del giorno precedente. La raccolta dei timbri di presenza lungo le varie tappe consentirà di ricevere un omaggio, disponibile presso lo store Emporio Armani Milano di via Manzoni 3.