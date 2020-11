Il cuore d'oro di Clooney: "Ho regalato 14 milioni a chi mi ha dato un aiuto"

Quanto vale un'amicizia? Per molti non ha prezzo, per George Clooney un milione. Moltiplicato per 14, perché sono tante le persone a lui vicine che lui qualche anno fa volle ringraziare con una valigetta ciascuna contenente un milione di dollari. Una borsa piena di dollari, nuova unità di misura dell'affetto.

Di questa storia si era già vociferato, ma l'attore originario del Kentucky l'ha confermata solo ora, in un'intervista all'edizione americana del magazine GQ (che gli ha dedicato la copertina e lo ha nominato un po' avventatamente uomo dellì'anno). Nel corso dell'intervista il cinquantanovenne attore e regista ha confermato di aver voluto premiare in quel modo chi gli era stato vicino quando non era una star mondiale

Era il 2013 e Clooney aveva recitato nel film Gravity di Alfonso Cuaròn. Pellicola che, secondo la Warner Bros che la produceva era ad alto rischio flop al botteghino, motivo per cui aveva deciso di pagare Clooney non con un cachet fisso ma con una percentuale degli incassi. Il film fece il botto nelle sale e nei premi (vinse sette Oscar) e soprattutto incassò 720 milioni. Clooney si trovò improvvisamente a incassare assegni con molti zeri e decise - da single senza figli - di condividere la sua fortuna con i migliori amici. «Mi dissi: Se vengo investito da un autobus, sono tutti nel mio testamento. Ma perché aspettare di essere investito da un autobus?». Clooney decise che fare un bonifico non sarebbe stato adeguatamente cinematografico e così si imbatté in un posto dove commerciano in giganteschi pallet di banconote. Noleggiò un furgone da fiorista e lo caricò di una grande massa di bigliettoni poi suddivisa in 14 valigette, consegnate poi il giorno dopo agli ignari amici, invitati a casa dell'attore. «Ho dormito sui loro divani quando non sapevo dove andare. Mi hanno prestato soldi quando ero al verde e aiutato quando ne avevo bisogno». Un milione. Chi trova un Clooney trova un tesoro.