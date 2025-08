Dai cruciverba sulle spiagge alle salamelle dell'Unità: le Camere chiudono, i partiti no

Pochi giorni ancora e la politica, almeno quella parlamentare, chiude i battenti per le ferie d'agosto. Ultimi decreti da approvare, ultime interpellanze da illustrare e poi in tanti si saluteranno per darsi appuntamento tra Camera e Senato, a settembre (l'1 nelle Commissioni, la settimana successiva nelle aule). Ma non sarà un'estate senza politica. Anzi. Complici le urne imminenti in sette regioni (due, le Marche e la Valle d'Aosta, già a fine settembre), se proprio non è la riedizione della campagna elettorale sotto l'ombrellone del 2022, poco ci manca. E i partiti non smetteranno di macinare polemiche e battibecchi né di arringare i cittadini per conquistarne il consenso.

A scegliere le spiagge come arena politica, proprio come tre anni fa, è Fratelli d'Italia che venerdì scorso - prima tappa il lido di Ostia - ha lanciato il suo tour (con tanto di "enigmistica tricolore", nella foto, Giovanni Donzelli) con cui illustrerà ai bagnanti di tutta Italia i successi e i programmi del governo targato Meloni.

Sceglie la tradizione, invece, il Partito democratico che ha allestito lungo tutta la penisola oltre 130 Feste dell'Unità, con Elly Schlein già ospite d'onore nelle Marche e in Emilia-Romagna. Ma pronta a esserci non solo nelle regioni coinvolte nel voto d'autunno. Voto che - soprattutto per quanto riguarda la Toscana, con il governatore Giani ancora non ufficializzato e in difficoltà con i 5S - avrebbe fatto propendere i dem a preferire Campovolo, nel Reggiano, a Firenze come sede per la chiusura nazionale prevista dal 2 al 14 settembre.

Anche la Lega va sul classico con gli appuntamenti delle kermesse di Cervia (che ha appena chiuso i battenti), della Bolgher Fest (dal 22 al 31 agosto), la Festa de Erdel (dal 21 al 25) e molte altre iniziative più locali come il Festival Lago e Valli, l'Algua-Rigosa e la festa provinciale di Monza e Brianza a Brugherio (28 agosto-8 settembre). Il tutto pronto a confluire sul "Sacro pratone" di Pontida il 21 settembre per il tradizionale raduno. Novità 2025 le incursioni del generale Roberto Vannacci, neo vicesegretario della Lega ma, soprattutto, responsabile per la campagna elettorale della Toscana. Marche e Calabria sono le scelte principali - con facile riferimento elettorale - per Forza Italia. Che sottolinea l'impegno dei propri dirigenti negli ospedali italiani per tenere alta l'attenzione sulla sanità.

A Catanzaro, intanto, si è chiusa una tre giorni sugli "Stati generali del Mezzogiorno" - con mezzo governo e Parlamento azzurro schierato - che rapidamente è virata sul sostegno al bis del governatore Roberto Occhiuto che, proprio alla vigilia dell'appuntamento calabro, ha annunciato le proprie dimissioni. A settembre, dal 12 al 14 a San Benedetto del Tronto, la chiusura con la tradizionale manifestazione di Forza Italia giovani.