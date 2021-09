L'ultima follia di D'Alema: "I talebani non sono terroristi"

“Definirli terroristi è una stupidaggine” . L'ex premier ed ex ministro degli Esteri, Massimo D'Alema, intervistato dal quotidiano Domani, non nutre alcun dubbio sui 'nuovi' Talebani che hanno preso il potere in Afghanistan.

Il lìder Maximo della sinistra spiega: "I Talebani sono un movimento fondamentalista, violento e intollerabile per i comportamenti contro le donne e contro le minoranze, ma credo sia sbagliato definirli un gruppo terrorista" tant’è vero che “gli americani parlano con i Talebani ininterrottamente dal 2018″. D'Alema, nel suo ragionamento, fa una distinzione netta tra l'Isis che, effettivamente è "un gruppo terrorista" e i Talebani che accomuna più a "un movimento politico, come Hezbollah e Hamas" . D'Alema, però, forse dimentica che il movimento libanese Hezbollah, come si può leggere sul sito della Luiss è considerato un’organizzazione “terroristica” da Paesi come Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Canada e Israele, nonché dal Gulf Cooperation Council (GCC) e dalla Lega Araba. Stessa cosa vale per Hamas, l'organizzazione politica e paramilitare palestinese che è stata definita un gruppo terrorista non solo dagli Usa, da Israele, dal Canada e dal Giappone, ma dal 2019 anche dall'Unione Europea.

D'Alema, inoltre, difende l'ex premier giallorosso: "Solo da noi si poteva sviluppare un dibattito surreale come quello sulle parole di Giuseppe Conte. Il vero problema è come parlare con i Talebani senza che questo significhi un riconoscimento formale della legittimità del loro governo”. Il dialogo, quindi, risulta necessario "per evitare una catastrofe umanitaria e per cercare di esercitare il massimo di condizionamento possibile". Qualora si intensificasse o si ufficializzare maggiormente questo dialogo col nuovo governo talebano, bisognerebbe tener conto che al suo interno sono presenti anche personalità che sono ricercate dall'Occidente in quanto torroristi.