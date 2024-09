Dalle collezioni al make-up: Armani riapre il suo Emporio-salotto

Ascolta ora 00:00 00:00

Lo spicchio di città è sempre lo stesso, quello dove 24 anni fa Re Giorgio aprì l'«Armani/Manzoni 31». Dopo un intervento di rinnovo, ha riaperto ieri, proprio durante la Settimana della Moda, il flagship store Emporio Armani di Milano, contenitore di abiti, accessori e idee, che racconta la molteplicità del mondo Armani da uno degli angoli più riconoscibili della città. «Il mio rapporto con questa città non smette di evolversi - ricorda Armani - Quando, ormai più di vent'anni fa, inaugurai in via Manzoni l'Emporio Armani di Milano, questo era un punto alquanto austero della via più esterna del quadrilatero.

Lo spazio è diventato presto un irrinunciabile punto d'incontro di milanesi e non. A distanza di tempo, ho pensato fosse arrivato il momento di rinfrescare il progetto, usando la tecnologia, aprendo le vetrine per sottolineare il dialogo tra dentro e fuori». L'intero layout è stato ripensato, leggerezza, fluidità, spazio «smaterializzato» con affreschi digitali in movimento, il nuovo Emporio riapre per raccontare il mondo Armani. Abiti per lei, per lui, collezione EA7 e junior, il make-up, le fragranze, eppoi i libri, i fiori. Uno spazio unico nel cuore di Milano, ora dominato da un'idea di dinamismo e leggerezza. «Nel mondo digitale tutto è fluido e veloce spiega Armani - ed è naturale che cambi anche il negozio fisico.

È in quest'ottica che ho pensato per l'Emporio a spazi riconfigurabili per creare scenari nuovi in cui presentare i prodotti. Per questo ho scelto arredi essenziali, colori morbidi, appenderie modificabili a seconda del momento. Ho smaterializzato lo spazio per portare i clienti dentro un'esperienza nuova».