Danno fuoco a una chiesa e rapiscono otto persone

La chiesa cattolica di Santa Maria, nella diocesi di Mamfe, in Camerun, nella regione del Sud-Ovest, è stata incendiata e un gruppo di uomini armati ha rapito cinque sacerdoti, una religiosa e due fedeli laici. Lo riferisce la fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre. I vescovi della regione del Camerun, dove è stata data alle fiamme la chiesa di Santa Maria a Nchang, esprimono «grande choc e totale orrore». «Questo atto è senza precedenti e senza ragioni», rimarcano i presuli in un documento rilanciato dalla fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre. Ricordando che dal 2016 la popolazione dell'area è vessata dalle violenze, i vescovi condannano gli attacchi che si ripetono anche contro la Chiesa, i sacerdoti e i religiosi, e sottolineano che con questo gesto, l'incendio della chiesa a Mamfe, è stata «oltrepassata la misura». L'arcivescovo Andrew Nkea, che ha firmato la dichiarazione, non ha fornito dettagli non lo ha attribuito a nessuno in particolare e ha detto che i rapitori non hanno fornito «alcuna ragione concreta» per quanto accaduto.

La conferenza episcopale regionale condanna l'atto e chiede «l'immediata liberazione» delle otto persone rapite, cinque sacerdoti, una religiosa e due fedeli laici. I presuli, condannando l'incendio della chiesa di Nchang, sottolineano che gli aggressori e coloro che li hanno aiutati, «si sono messi contro Dio e non contro gli uomini e nessuno mai di coloro che ha combattuto contro Dio ha vinto». Se dall'inizio della crisi anglofona, nel 2016, «il popolo ha sofferto terribilmente e uomini e donne di Dio sono stati facile bersaglio di rapitori, torturatori e uomini armati senza scrupoli», notano i vescovi, oggi questi attacchi si stanno intensificando. Per i vescovi, «un'ondata di persecuzione contro la gerarchia della Chiesa è ora il nuovo gioco della Lotta, e ogni tipo di messaggio di minaccia viene destinato ai missionari che hanno rinunciato alla loro vita per lavorare per il popolo». Oltre alla Chiesa cattolica, si precisa nella dichiarazione, questi attacchi sono rivolti anche alle Chiese presbiteriane e battiste del Paese. Le regioni anglofone del nord-ovest e del sud-ovest del Camerun sono state teatro di un conflitto durato cinque anni tra combattenti separatisti e forze armate regolari. La Chiesa non è stata risparmiata dalle atrocità e dalle altre violenze che hanno segnato questo conflitto.