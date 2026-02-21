Dazi, Palazzo Chigi prende atto della sentenza. Timori per altre misure e occhi sul Congresso

La notizia della bocciatura da parte della Corte suprema americana dei dazi imposti a mezzo mondo da Donald Trump viene accolta in Italia con la consueta logica delle tifoserie. Al punto che l'opposizione - dal Pd al M5s, passando per Avs e +Europa - coglie l'occasione per puntare il dito contro Giorgia Meloni e chiederle polemicamente se ora "farà un video per attaccare i giudici americani". Confondendo, evidentemente, la cautela politica con cui in questo anno la premier si è relazionata con l'inquilino della Casa Bianca con un suo sostegno alla politica delle tariffe imposta da Washington. Non è ovviamente così e in cuor suo difficilmente Meloni non sarà contenta del verdetto della Corte suprema americana che, in qualche modo, rimette la palla al centro nella delicatissima partita dei dazi.
Il punto, però, è cosa succede da qui in poi. Perché la sentenza - spiega un big di Fdi vicino al dossier - è sì "un'opportunità", ma rischia anche di "portarsi dietro uno scenario di incertezza". Insomma, non è certamente l'ultimo capitolo di una storia che in buona parte è ancora da scrivere e di cui ne sapremo davvero di più solo dopo che Trump avrà fatto chiarezza sui termini del suo già annunciato "piano di riserva". Di certo la direzione in cui va è chiara, visto che già ieri sera il presidente americano ha annunciato che firmerà "un ordine per imporre dazi globali del 10% in aggiunta alle tariffe già esistenti". L'ex tycoon, dunque, tira dritto. E lo fa sulla base della Section 122 del Trade Act del 1974, quella che consente l'introduzione di dazi globali fino al 15% ma per un periodo di soli 150 giorni. Ancora una volta, dunque, si affida a poteri emergenziali, proprio quelli che la Corte Suprema americana ha bocciato. Con il rischio che il caos commerciale si vada sempre più accentuando anche a causa dei possibili ricorsi da parte dei singoli importatori che in questi mesi hanno pagato tariffe che i giudici americani hanno bocciato. "Rimborsare? Passeremo i prossimi cinque anni in tribunale", ha detto Trump.
Di qui la prudenza di Meloni, convinta che alla fine l'export italiano terrà. Sulla questione la premier non si è pubblicamente pronunciata, come del resto ha fatto tutta Fratelli d'Italia. E lo stesso approccio hanno tenuto quasi tutti i capi di governo europei, mentre l'Eurocamera ha congelato il voto sull'intesa tariffaria Usa-Ue. In questo momento, infatti, la priorità è quella di non inasprire ulteriormente il clima, anche alla luce delle sconclusionate accuse di Trump secondo cui la Corte suprema americana è "influenzata da interessi stranieri". Una considerazione che, se la questione non fosse così seria, si meriterebbe una sonora risata.
La speranza è che nei prossimi giorni il presidente Usa scenda dalle barricate e decida magari di abbandonare la legislazione emergenziale e passare per il Congresso, circostanza che ieri Trump ha però pubblicamente escluso. Se entrassero in gioco la Camera dei rappresentanti e il Senato, infatti, ci sarebbero più margini per sperare in misure meno rigide, visto che anche un pezzo del Partito repubblicano non condivide la linea dura della Casa Bianca.A quel punto sarebbero possibili delle interlocuzioni dirette anche attraverso i canali di collegamento tra Fdi e il Gop, come accaduto in dicembre per i dazi sulla pasta che sono stati ridotti grazie al lavoro dell'interguppo parlamentare di amicizia Italia-Usa che ha dialogato con una delegazione speculare del Congresso.