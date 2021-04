De Luca come la Murgia: "Figliuolo si tolga la divisa"

Vincenzo De Luca "toglie" la divisa il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo: “Quando si esercitano funzioni civili si devono indossare abiti civili. Ci vuole tanto a capirlo?”.

Il governatore della Campania s’iscrive, dunque, alla lista di quelli che, già da settimane, hanno chiesto al generale incaricato di sovrintendere al piano vaccinale nazionale, di spogliarsi della mimetica e indossare giacca e cravatta. A differenza di altre voci, come quella di Michela Murgia che ha scatenato numerose polemiche nei giorni scorsi, De Luca ha motivato la sua richiesta insistendo sull’opportunità di tenere fuori dalle polemiche politiche le forze armate e, dunque, tutelare così l’immagine dell’esercito italiano.

Dalla tribuna social dell’appuntamento settimanale del venerdì, il presidente della Regione Campania ha spedito le sue rimostranze: “Al commissario mi permetto di consigliare di andare in giro per l’Italia in abiti civili. Quando si hanno funzioni civili io credo che sia inappropriato andare in giro in abiti militari, in tuta mimetica, anfibi e cappello militare. Non solo per un’appropriatezza, come dire, di funzioni ma perché questo comportamento rischia di determinare problemi delicati cioé rischia di scaricare sulle forze armate la polemica politica ed è sbagliato”.

De Luca ha spiegato: “Le forze armate e l’immagine dell’Esercito devono essere tenute fuori dalle polemiche politiche. Ma quando si gestisce un piano di distribuzione di vaccini, i contrasti diventano in qualche misura inevitabili. Ma non è accettabile che questo possa avere ricadute sull’immagine delle forze armate. Ci vuole tanto a capirlo?” . Quindi il governatore della Campania ha aggiunto: “Mi auguro che si correggano dei comportamenti inappropriati: chi ha funzioni civili si presenti con un’immagine civile. Noi per anni abbiamo avuto, al parco archeologico di Pompei, un generale dei carabinieri, Giovanni Nistri, in qualità di commissario. Ma lui si presentava in abiti civili non con il vestito da generale dei carabiniere”.

Perciò l’ex sindaco di Salerno ha affermato: “Faccio questo appello perché non si confondano immagini e ruoli e non si esponga l’immagine delle forze armate alle polemica politica. Questo sarebbe grave. Mi sembrava una cosa perfino banale ed elementare ma chissà perché siamo affezionati alla teatralità, nel nostro Paese, che può avere risvolti abbastanze seri”.