Decimati i vertici militari dei Pasdaran. Morto Shadmani, il nuovo numero due

La ruota della morte non smette un attimo di girare in Medio Oriente. La tensione cresce e la retorica è sempre più aggressiva. Continuano i bombardamenti tra Israele e Iran. La campagna contro il programma nucleare del regime degli ayatollah e i suoi attacchi missilistici di rappresaglia verso lo Stato ebraico è entrata ieri nel quinto giorno.

Esplosioni e raid aerei ancora a Teheran, fumo nei cieli della parte orientale della città. Nella tarda serata di ieri, 60 caccia dell'aeronautica israeliana hanno dato vita a una «vasta ondata di attacchi nel cuore dell'Iran». Il capo dell'Idf ha detto che Israele combatte una guerra «che non ci lascia scelta». Tel Aviv ha preso di mira finora soprattutto comandanti militari e scienziati, impianti militari e nucleari. Ha anche colpito siti petroliferi e di gas, che ha come conseguenza il rialzo dei prezzi. I leader israeliani, però, hanno più volte chiarito di non essere in guerra con il popolo iraniano, ma solo con la teocrazia di Teheran. Una colonna grigiastra si è alza sui tetti della capitale vicino alla simbolica Torre Azadi (Libertà, in farsi), commissionata dall'ultimo Scià Mohammad Reza Pahlavi. Una delle incursioni notturne ha centrato invece un comando segreto utilizzato dai vertici dell'esercito della Repubblica islamica. Le difese aeree sono state attivate anche a Natanz, sede di un importante impianto di arricchimento dell'uranio gravemente danneggiato nell'offensiva iniziale israeliana, e le immagini satellitari hanno mostrato ingenti lesioni a una base missilistica. Sono state prese di mira pure decine di infrastrutture di lancio e stoccaggio di missili terra-terra, lanciatori di missili terra-aria e siti di stoccaggio di droni. In un'azione di estrema precisione l'Idf ha eliminato il comandante del quartier generale militare di Khatam al-Anbiya, Ali Shadmani, stretto consigliere della Guida suprema iraniana Ali Khamenei, che ieri avrebbe trasferito i poteri esecutivi ai pasdaran, che aveva sostituito la settimana scorsa il generale Gholamali Rashid dopo l'uccisione di quest'ultimo da parte di Tel Aviv nell'attacco iniziale di venerdì dell'operazione «Leone nascente». Shadmani era in carica da soli quattro giorni.

L'Iran ha annunciato di avere ancora «abbattuto con successo» un caccia F-35 israeliano a Tabriz, a un centinaio di chilometri dal confine con la Turchia. Edifici e veicoli distrutti, vegetazione bruciata, resti di tre lanciamissili distrutti. L'Iran ha rivendicato l'utilizzo di «missili invisibili» contro centri d'intelligence israeliani. I pasdaran hanno lanciato missili pure contro le basi aree israeliane da cui sono partiti gli attacchi. Diverse esplosioni sono state udite ieri pomeriggio a Isfahan, che ospita un impianto di arricchimento dell'uranio. E l'allarme è risuonato anche nel Nord d'Israele, per una serie di raid. Ma c'è pure un'altra novità nel conflitto che si combatte ormai su tutti i fronti. Un mega attacco informatico ha colpito le banche legate ai Pasdaran. Tutti i database di Sepah Bank, una delle più grandi della Repubblica islamica, sono stati cancellati. I suoi sportelli bancomat sono fuori uso e i clienti non possono prelevare contanti. Guasti generalizzati anche su internet. La dittatura degli ayatollah ha imposto restrizioni sulla rete da quando Israele ha lanciato la sua campagna aerea senza precedenti.

Nonostante Tel Aviv abbia inflitto ingenti danni all'impianto iraniano di Natanz, il sito di Fordow invece sarebbe rimasto sostanzialmente intatto. Lo Stato ebraico non è in grado di danneggiare l'inespugnabile Fordow, costruito a mezzo chilometro sotto terra, senza armi specifiche, bombe da 14 tonnellate, e supporto aereo da parte degli Stati Uniti.