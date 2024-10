Abuso d'ufficio via? Se salva i pm va bene

Ascolta ora 00:00 00:00

Nei giorni scorsi c'è stato un maxi colpo di spugna su una ventina di indagati, cui è stato cancellato l'odioso «abuso d'ufficio». Eppure l'Anm non si è lamentata, né le correnti della magistratura hanno fatto una piega, né qualche magistrato ha osato sollevare obiezioni. Come ricorda il Dubbio in edicola ieri, il problema è che la ventina di indagati per abuso d'ufficio sono tutti magistrati - da Luigi Patronaggio, già procuratore ad Agrigento oggi Pg a Cagliari e quello dell'ex capo del Dap Sebastiano Ardita (nella foto), aggiunto a Catania - e che il colpo di spugna l'ha dato il Consiglio superiore della magistratura. Con il voto all'unanimità del plenum, riporta Giovanni M. Jacobazzi, il Csm ha archiviato la posizione di alcuni importanti magistrati incappati nel procedimento penale dopo la denuncia di alcuni cittadini. Teoricamente avere un procedimento penale impatta sulla carriera professionale. «Non per il Csm - ricorda un consigliere di una precedente legislatura - quando valutavamo gli incarichi le contestazioni sull'abuso d'ufficio non le abbiamo mai neanche prese in considerazione». Ma tant'è. Meglio usare il bianchetto e approfittare della riforma introdotta dal centrodestra con la legge 114 del 2024 che ha abrogato il reato di cui all'articolo 323 del Codice penale.

Il dubbio del Dubbio (ragionevole) è il seguente: mentre molti magistrati chiedono ai tribunali di sollevare eccezioni di costituzionalità - con motivazioni risibili («Trovo singolare che si possa abrogare una legge che abroga un reato», dice il Guardasigilli Carlo Nordio), ma tant'è - l'organo di autogoverno della magistratura prende atto della riforma e la applica (come è giusto che sia) senza che le stesse correnti della magistratura si ribellino.

Difficile che Consulta possa resuscitare l'abuso d'ufficio, di certo questo rischia di

allungare alcuni processi (quello sul sindaco di Bibbiano, per esempio) anche se appare impossibile che eventualmente questo possa avere effetti retroattivi sui fascicoli archiviati dopo l'abrogazione (vedi quelli al Csm).