Decreto Bollette, il primo sì di Montecitorio sdogana 3 miliardi per famiglie e imprese

Bonus di 200 euro per gli Isee fino a 25mila euro, aiuti alle imprese, tutele graduali per i vulnerabili, bonus elettrodomestici con il click day, risorse per ridurre i costi delle piscine, offerte di luce e gas più chiare, stop alle esecuzioni immobiliari e salva-auto aziendali. Tra le misure previste dal governo e le novità introdotte dall'esame parlamentare il decreto Bollette ha allargato il proprio raggio d'azione. Ieri il testo - su cui il governo aveva posto la questione di fiducia - è stato approvato con 181 voti a favore, 113 no e 4 astenuti. La seconda lettura al Senato può considerarsi una formalità considerate le festività in calendario e la necessità di convertirlo entro la scadenza del 29 aprile.

Il testo base del decreto elaborato dai ministri Giorgetti e Pichetto (in foto) mette sul piatto un pacchetto da 3 miliardi di aiuti contro il caro-energia destinati a famiglie e imprese. In particolare è previsto un contributo straordinario di 200 euro per chi ha un Isee fino a 25mila euro. Che può salire a 500 per chi già riceve il bonus sociale (gli Isee fino a 9.530 euro). Vengono anche concessi due anni in più per cittadini e micro-imprese vulnerabili per il passaggio al mercato libero. Altri 600 milioni sono destinati alle agevolazioni per la fornitura di luce e gas alle pmi, mentre agli energivori vengono anticipati i 600 milioni derivanti dalle aste Ets.

L'esame parlamentare ha poi introdotto diverse novità. Innanzitutto, cambia il bonus elettrodomestici introdotto dalla manovra: il contributo fino al 30% della spesa (con tetto di 100 euro che sale a 200 euro per famiglie con Isee sotto i 25mila euro) non sarà erogato con il classico click day, ma direttamente con lo sconto in fattura. Arriva poi lo stop al pignoramento degli immobili per i soggetti vulnerabili (over 75, disabili e chi si trova in condizioni economiche svantaggiate o ha gravi problemi di salute): non potrà essere attivata l'esecuzione immobiliare della prima casa per debiti condominiali inferiori ai 5.000 euro. Inoltre i clienti vulnerabili del sistema a tutele graduali potranno essere inseriti nel mercato tutelato anche alla cessazione del 31 marzo 2027. È infine previsto un salvagente per le auto aziendali: i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e «concessi in uso promiscuo dal primo gennaio 2025 al 30 giugno 2025», saranno esclusi dal nuovo sistema di tassazione dei fringe benefit introdotto dalla manovra. Previsti inoltre 10 milioni in più nel 2025 «per l'erogazione di contributi a fondo perduto» per ridurre il costo dell'energia nelle piscine. Viene anche riconosciuta ufficialmente la figura del consulente per la gestione delle utenze, una sorta di utility manager.

Superati infine gli ostacoli legati all'utilizzo del maggior gettito Iva, derivante dall'aumento del gas: in attesa della riforma della legge di contabilità, l'utilizzo delle risorse contro il caro-bolllette sarà condizionato al parere delle commissioni parlamentari competenti.