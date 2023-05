Delega fiscale entro agosto. Scovati 1.936 evasori totali

«I tempi saranno celeri, anche perché i testi dovranno essere approvati prima della pausa estiva. Poi, metteremo mano subito ai decreti legislativi, in modo tale da renderli operativi, almeno quelli di maggior rilevanza, a partire dal 2024».Il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, ha tracciato nel corso di un evento Ambrosetti la road map della delega fiscale. Uno degli obiettivi, ha aggiunto, è un cambiamento nelle attività di accertamento fiscale «riducendo tempi e interventi, ma non l'efficacia della lotta all'evasione fiscale». Queste attività, ha spiegato, passeranno attraverso «certificazioni che dovranno essere fatte da parte dei professionisti, fino ad arrivare al visto di conformità sul reddito dichiarato; il tutto avverrà ex ante rispetto all'attuale dimensione accertativa, che avviene ex post e senza un dialogo preventivo con l'Amministrazione finanziaria». Leo ha replicato anche alle accuse rivolte dalle opposizioni circa un presunto atteggiamento più lassista del governo nei confronti dell'evasione. «Non stiamo abbassando la guardia perché noi continueremo a contrastarla efficacemente, cercando però al tempo stesso di portare l'Italia ai livelli che hanno già altri Paesi dell'Ue». A questo proposito la Guardia di Finanza ieri ha reso noto che nei primi quattro mesi del 2023, sono stati individuati 1.936 evasori totali, ossia esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco (molti dei quali operanti attraverso piattaforme di e-commerce), e 9.495 lavoratori in «nero» o irregolari, di cui 1.621 oggetto di somministrazione abusiva di manodopera.