Deputata, pastore e cantante fa uccidere suo marito. I killer: sei dei suoi 55 figli

San Paolo. Non è una telenovela ma una storia reale quella della deputata Flordelis dos Santos de Souza, 60enne pastora evangelica, celebre cantante gospel e che, mercoledì scorso, ha perso la sua immunità parlamentare insieme al suo seggio alla Camera. La sua è una storia emblematica per capire il Brasile più profondo ma anche il livello del sistema giudiziario e il degrado della classe politica carioca. Questione di giorni e Flordelis potrebbe già finire in galera ha da un anno il braccialetto elettronico alla caviglia perché avrebbe fatto ammazzare con l'aiuto di alcuni figli adottivi Anderson do Carmo, suo marito, pure lui pastore evangelico ma, soprattutto, anch'egli adottato dall'ormai ex deputata. Anderson era, infatti, uno dei 55 figli adottivi di Flordelis sulla cui vita è stato persino girato un film (nel 2009), con lei che interpretava se stessa in quanto «modello da imitare» perché «cercando di fare la differenza nel mondo, ha portato a casa decine di bambini e adolescenti abbandonati, senzatetto, in fuga da famiglie violente o fin dalla tenera età con problemi di dipendenza chimica, allevandoli con amore e insegnando loro buone idee affinché non venissero coinvolti nel mondo della criminalità e della droga». Residente nella favela di Jacarezinho, a Rio, rispettata dagli spacciatori e dagli abitanti del luogo per il suo lavoro umanitario a favore dei giovani con problemi di droga e del mondo della criminalità, la vicenda di «Mãe Flor», «Mamma Flora», questo il suo soprannome, pone seri dubbi su come funzioni la legge delle adozioni a Rio. Già perché le indagini che la inchiodano come mandante dell'omicidio del marito/figlio fanno sorgere dubbi sui giudici che hanno reso possibile l'adozione di oltre mezzo centinaio di bambini da parte della «pastora». Anche perché dall'inchiesta sono emerse prove di orge che l'ex deputata faceva con alcuni dei suoi figli adottivi, al pari del fidanzamento (naturalmente prima di sposare Fiordelis) di Anderson con una figlia adottata dall'ex deputata. Una storia sordida. Sino all'altro ieri Flordelis era deputata del Partito socialdemocratico, il PSD, la quinta più votata a Rio, e questo la dice invece lunga sul degrado della classe politica verdeoro. Secondo gli inquirenti, la 60enne da tempo tentava di far fuori il marito con l'arsenico (6 i tentativi falliti). Poi, il 16 giugno 2019, è riuscita finalmente ad organizzare l'omicidio di Anderson, colpito da 30 proiettili nel garage della casa in cui entrambi vivevano. Movente: le controversie finanziarie tra i due. Fiordelis è accusata di omicidio colposo, associazione per delinquere, falsità ideologica, falsificazione di documenti nonché per tentato omicidio.

Nel suo ultimo discorso in Parlamento, difendendosi dalle accuse, l'ex deputata ha chiesto che sia il popolo a giudicarla. «La gente mi ha portato qui. So di essere innocente e lo dimostrerò. Ma lasciatemi giudicare dalla gente e, se fosse il caso, che sia la gente a mandarmi a casa». Più probabile finisca in carcere.