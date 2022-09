"La destra legittima la violenza": la sparata di Thuram

Da un po' di tempo a questa parte, sulla scia del linguaggio adottato dagli ultra-progressisti, soprattutto nel dibattito americano, "conservatore" è diventato sinonimo di "suprematismo bianco". Un'equazione ovviamente falsa e intrisa di pregiudizi ideologici, volta a delegittimare e squalificare chiunque non sia allineato a sinistra. È questa, purtroppo, la sensazione che si ha leggendo le parole di Lilian Thuram, ex terzino del Parma e della Juventus nonché campione del mondo con la Francia nel 1998, intervistato da La Stampa. A scanso di equivoci, parliamo di un indiscusso campione dentro e fuori dal campo, ambasciatore dell'Unicef, ammirabile per l'impegno politico che ha deciso di sposare una volta terminata la sua carriera da calciatore, quando potrebbe tranquillamente godersi i miliardi guadagnati negli anni in qualche paradiso tropicale. Proprio perché ha basato il suo impegno politico nell'encomiabile lotta contro i pregiudizi e il razzismo, di cui è purtroppo stato vittima lui stesso, l'ex campione di calcio dovrebbe accantonare lui stesso i preconcetti quando parla della "destra", soprattutto italiana. E semmai giudicarla per ciò che farà, non per quello che lui crede che sia.

Cosa ha detto l'ex campione sul centro-destra

Rispondendo a una domanda circa l'occupazione del liceo Manzoni a Milano contro la vittoria del centro-destra, Thuram ha dichiarato: " I ragazzi si preoccupano della situazione, perché sanno che la violenza genera violenza, ma non subiranno mai la paura che può avere dentro un nero o uno straniero quando sei visto come illegale in Italia, e poi se la maggioranza ha scelto questa destra ". E se uno dice aspettiamo di vedere cosa fa il nuovo governo per giudicare, ha affermato, " allora è la stessa cosa di quei compagni di squadra che dopo gli insulti razzisti mi dicevano, tranquillo, non è grave ". Sull'ascesa di Giorgia Meloni e i "timori" della svolta a destra dell'Italia, l'ex terzino della Juventus ha rincarato la dose: " Preoccupato? Ma lo sa che sono nero? Non mi serve la destra per essere preoccupato. Conosco la violenza del razzismo e di quella ideologia, so esattamente cosa può fare il suprematista bianco. Chi subisce certe cose sa benissimo che se chi attraversa il Mediterraneo fosse bianco, tutto sarebbe molto diverso ". I profughi ucraini, ha aggiunto, per fare un altro esempio, " sono visti meglio dei migranti non bianchi. L'estrema destra legittima la violenza sulle persone che tanti considerano meno umane, talvolta senza dirlo " ha dichiarato.

La falsa equazione "destra-razzismo"

C'è un grosso problema di fondo in queste dichiarazioni: la destra italiana non è affatto "suprematista" come afferma Thuram, né tantomeno razzista. Oltre al presupposto che prima di giudicare bisognerebbe quantomeno misurare il governo alla prova dei fatti, il centro-destra italiano, diversamente da ciò che afferma l'ex campione di calcio, ha come modello il liberal-conservatorismo: un nazionalismo civico, basato sulla supremazia della cittadinanza, l'esatto opposto del nazionalismo etnico ed esclusivo a cui allude, proprio semmai di alcune formazioni suprematiste presenti in Nord America che non hanno nulla a che fare con il mondo culturale-ideologico che gravita attorno alla destra italiana.

Quanto all'immigrazione e al paragone con i profughi ucraini, c'è una differenza sostanziale: sono rifugiati a tutti gli effetti perchè scappano da una guerra, mentre la maggioranza dei migranti che proviene dall'Africa e sbarca sulle nostre coste è fatta, perlopiù, da "migranti economici" che nessun Paese in Europa accoglie, Francia in primis (Parigi non si fa troppi problemi, com'è accaduto in passato, a respingere anche i minori). Da questo punto di vista, Thuram dovrebbe sapere che l'Italia continua a essere lasciata sola. Come riporta l'Ispi, infatti, anche a seguito degli "accordi di Malta", il peso dell’accoglienza sull’Italia è rimasto invariato: dei circa 53.000 migranti sbarcati tra ottobre 2019 e maggio 2021, solo circa 990 persone sono state ricollocate in altri paesi europei, meno del 2% del totale. La destra, dunque, non intende legittimare nulla, tantomeno la violenza: chiede solo un po' di legalità in più a tutela dei suoi cittadini, di ogni colore, razza e religione. Se la destra, come afferma Thuram, "legittima la violenza", allora deve portare delle prove a sostegno della sua tesi, perché durante la campagna elettorale appena conclusa abbiamo assistito al fenomeno opposto, con i banchetti dei partiti di centro-destra ripetutamente presi d'assalto da parte di anarchici e militanti dell'estrema sinistra. Uno squadrismo "rosso" che evidentemente pare essere sfuggito all'ex campione.