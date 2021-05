"Destre becere". La Schlein insulta a testa bassa

Non si placano gli attacchi che arrivano nei confronti dei partiti che compongono la coalizione di centrodestra. L'ultima ad aver utilizzato toni forti è stata Elly Schlein, che ha tenuto a rimarcare le differenze tra l'area di sinistra e quella di destra: " Noi ci distinguiamo dalle destre becere che non rispondono ai bisogni delle persone. Noi siamo qui insieme per affrontare le sfide che ci uniscono ". La vicepresidente dell'Emilia-Romagna, intervenuta nel corso dell'assemblea nazionale di Articolo uno, ha difeso la sua sfera politica sostenendo che in sostanza il centrosinistra risponde alle esigenze dei cittadini, con l'obiettivo di " ridurre le disuguaglianze se riusciamo a rispondere alle esigenze diverse dei territori ".

La Schlein ha dunque fatto un appello alle forze della sinistra e alle mobilitazioni sociali, che condividono temi come il clima e la transizione ecologica: " La stima tra di noi e la condivisione di alcuni obiettivi sia una condizione importante ma forse non sufficiente ". Pertanto l'invito rivolto è quello di creare una stima nei territori e nelle comunità. L'intento è ben preciso: " Dobbiamo mettere in campo uno sforzo di rete. Io rimango a disposizione di questi nostri intrecci e percorsi. Lavoriamo a progettualità unitarie ".

Per la vicepresidente dell'Emilia-Romagna è importante tornare a puntare sul ruolo del pubblico e dei presidi sui territori, considerati i luoghi in cui trovano fondamento le scelte politiche sui bisogni delle persone. E non sono mancati gli elogi al ministro Roberto Speranza: " Finalmente abbiamo un ministro che da qualche anno ha invertito la rotta del disinvestimento nella sanità ".

"Battiamo le destre"