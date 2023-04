Diasorin, una bolla di sapone. Archiviato il presidente dell'ospedale San Matteo

Era l'inchiesta che aveva portato la Guardia di Finanza, su ordine dei pubblici ministeri, a bussare all'alba a casa del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, sequestrando il suo telefono e sollevando le proteste dei difensori: anche perchè Fontana non era neanche nel registro degli indagati. Ora anche gli altri indagati vengono scagionati, e l'inchiesta si smonta definitivamente. Anche se qualche danno collaterale avvenuto nel frattempo non sarà facilmente rimediabile. L'indagine condotta dalla Procura di Pavia riguardava gli accordi presi tra il Policlinico San Matteo e un colosso farmaceutico, la Diasorin, per la sperimentazione di un test sierologico per il Covid. Per questo erano finiti sotto inchiesta il presidente dell'ospedale pavese, Alessandro Venturi, e i vertici della Diasorin. Tutto nasceva dall'esposto di una azienda concorrente, che sosteneva di essere stata scavalcata illecitamente. La reazione di Venturi era stata secca: «È una cosa di una banalità estrema - la sua ricostruzione - un'azienda che ha inventato il suo dispositivo viene a validarlo nel nostro Irccs. Ma il dispositivo è di quell'azienda, non posso metterlo a gara. Siamo noi che siamo stati contattati dall'azienda. Diasorin ha scelto il San Matteo, non abbiamo scelto noi Diasorin».

L'indagine aveva avuto però una conseguenza pressocchè immediata: Diasorin aveva sospeso tutte le procedure di ricerca clinica con ospedali italiani «sino a quando non saranno ristabilite le necessarie condizioni di certezza giuridica in materia». Ieri anche la Procura di Pavia si converte alle tesi difensive, e chiede ed ottiene l'archiviazione del fascicolo.