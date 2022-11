"Dice delle putt...". Morgan asfalta Gramellini

"Alla seconda riunione ministeriale scapperebbe persino con Bugo" . O ancora: "La sua competenza è fuori discussione, così come la sua inadeguatezza ad amministrare cose e persone, a cominciare da se stesso" . Questi alcuni dei giudizi di Massimo Gramellini su Morgan sulle pagine del Corriere della Sera. Un affondo mirato, curato scientificante e legato all'ipotesi di ingresso del leader dei Bluvertigo nella squadra deii collaboratori del ministero della Cultura, con un dipartimento ad hoc voluto direttamente dal neo sottosegretario Vittorio Sgarbi. In altre parole, un modo per screditare il governo di centrodestra. Ma Castoldi non è rimasto a guardare.

Morgan stronca Gramellini

"Questo si chiama Gramellini, una persona che non conoscevo. Mi ha praticamente scritto che sono un pezzo di merda" , l'esordio di Morgan ai microfoni de La Zanzara su Radio 24: "Questo meccanismo di dire 'Morgan è un grande artista', è un meccanismo per potersi permettere la diffamazione" . L'artista milanese ha biasimato senza mezzi termini la firma del Corriere: "Questo signore che si è permesso di dire certe cose, non solo ha detto che non sono autonomo, cioè che non sono in grado di intendere e di volere, ma che sono un narcisista, anarco narcisista, dovrebbe essere uno psicologo con una cartella clinica ".

"È pazzo, è fuori di testa"