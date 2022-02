"Dio sia lodato". L'sms della Raggi che fa tremare Sileri

Non bastano gli irriducibili no-vax che in televisione cercano di impartire lezioni, con tanto di attacchi personali e al ruolo istituzionale che svolge: Pierpaolo Sileri deve fare i conti anche con il fuoco amico. All'interno del Movimento 5 Stelle c'è ancora una fronda scettica nei confronti del siero anti-Covid che non vede di buon occhio le prese di posizione del sottosegretario alla Salute, che invita gli italiani ad aderire alla campagna di vaccinazione e disdegna tutti coloro che rifiutano il vaccino per le più strampalate e bizzarre teorie. Qualcuno nel M5S gli sta remando contro? È spuntato un messaggio di Virginia Raggi che potrebbe suonare come benedizione di chi auspica provvedimenti contro Sileri.

L'sms della Raggi

Il luogo dove si consuma la battaglia è " Quelli che l'M5S ", un gruppo Whatsapp a cui sono iscritti diversi parlamentari 5 Stelle, alcuni attivisti storici ma anche qualche ex assessore e consigliere del Comune di Roma. Nella chat è stata pubblicata la lettera dell'Associazione avvocatura degli infermieri (Aadi) che mette nel mirino Sileri poiché " diffonde odio e vendetta ". Al centro delle polemiche sono finite le sue dichiarazioni contro i no-vax: " Vi renderemo la vita difficile, come stiamo facendo, perché un non vaccinato e chi non rispetta le regole è pericoloso ". La frase è stata pronunciata in tv, precisamente a DiMartedì su La7.

Molti esponenti del Movimento 5 Stelle hanno preferito non rispondere alla lettera contro il sottosegretario alla Salute. Invece la Raggi non avrebbe resistito e avrebbe addirittura fatto l'occhiolino a chi vorrebbe silurare Sileri. " Dio sia lodato ", è il messaggio che avrebbe scritto secondo La Repubblica.

Il suo ruolo di certo non può passare inosservato: l'ex sindaco di Roma fa parte del comitato di garanzia del Movimento 5 Stelle insieme a Luigi Di Maio e Roberto Fico. Tra i compiti rientra quello di sovrintendere alla corretta applicazione delle disposizioni dello statuto e di esprimersi sulla compatibilità con i valori e le politiche del M5S delle candidature a cariche elettive. Ed è organo del reclamo avverso i provvedimenti disciplinari anche cautelari.

La lettera contro Sileri