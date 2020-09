Sbarchi, in Sicilia pure i 5 Stelle chiedono le dimissioni della Lamorgese

Continuano ad aprirsi delle crepe nella maggioranza, e questa volta un messaggio di cambiamento viene invocato direttamente dal Movimento CinqueStelle in Sicilia, che chiede urgenti ed improrogabili interventi a Giuseppe Conte in merito alla gestione del problema immigrazione nell'isola: la richiesta, che giunge inattesa come un fulmine a ciel sereno, è quella di destituire dal ruolo di ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, ritenuta evidentemente dai grillini la principale responsabile dell'emergenza in atto.

"Strutture di accoglienza totalmente insicure e inadeguate, non all’altezza di un Paese civile: Conte valuti se chiedere alla Lamorgese di mettersi da parte" , dicono i deputati pentastellati dinanzi all'assemblea regionale siciliana. A dare maggior vigore alla rimostranza nei confronti del ministro dell'Interno anche quanto accaduto a Siculiana, dove un extracomunitario in fuga dal centro di accoglienza è stato investito da un'autovettura e ucciso, mentre tre poliziotti che si erano lanciati al suo inseguimento sono rimasti feriti.

"Da tempo chiediamo al ministro e alla Regione un cambio di passo nella gestione del fenomeno" , spiegano ancora i deputati grillini. "Al premier Conte, che sta operando benissimo in tantissime direzioni e in un contesto storico difficilissimo, il nostro incondizionato appoggio, ma anche un messaggio: il delicatissimo ruolo al Viminale, specie in un frangente delicato come questo, non può essere affidato ad un tecnico" . In parole povere bisogna silurare Luciana Lamorgese, inadatta a ricoprire il ruolo di ministro dell'Interno.

"La misura è colma, non è possibile che fatti come quello di Siculiana accadano o, peggio, si ripetano: il Viminale va affidato a chi ha la forza di prendere decisioni e non lascia tutto in balia degli eventi" . Le accuse sono gravi, ma per contro i rappresentanti dei CinqueStelle all'assemblea regionale siciliana, tendono a prendere immediatamente le distanze dai provvedimenti richiesti dal presidente della Regione. "Musumeci non si faccia comunque illusioni. La gestione del fenomeno da parte della Regione non solo è totalmente fallimentare, ma anche ipocrita e populista" , affondano. "Non sono certo le inutili ordinanze scritte in favore di telecamere a risolvere un problema complesso, come quello dei migranti, specie, poi, se le comunicazioni importanti vengono fantozzianamente inoltrate ad indirizzi di posta elettronica fantasma" .