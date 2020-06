Dl Scuola, seduta fiume alla Camera. Ma il governo è assente

Ennesima caduta di stile del ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina e dello stesso governo, grandi assenti in aula mentre alla Camera si discute sul Decreto scuola, un punto fondamentale per quanto riguarda la ripresa del Paese.

Soltanto due giorni fa il deputato di Forza Italia Valentina Aprea aveva denunciato la mancata presenza della Azzolina durante i lavori sul Dl scuola, venendo fra l'altro appoggiata anche da altri esponenti dell'opposizione. Gravissimo che il ministro "trovi il tempo per fare interviste televisive, radiofoniche, aggiorni i suoi profili social e non trovi il tempo per venire qui, alla Camera, per poche ore ad ascoltare quello che le forze di opposizione le diranno una volta e per sempre" , aveva infatti dichiarato la Aprea. "Notiamo che il ministro dell'Istruzione è puntuale nel fare annunci su Facebook ma disdegna il confronto in Parlamento" , avevano aggiunto Paola Frassinetti e Carmela Bucalo di Fratelli d'Italia, rincarando la dose.

Malgrado le forti polemiche ed un inziale tentativo di placare gli animi, con la Azzolina nuovamente presente ai dibattimenti, sono presto ritornate le vecchie abitudini.

A denunciare ancora una volta la mancata presenza del ministro e dell'esecutivo il leader della Lega Matteo Salvini, che ha da poco lasciato un post sulla propria pagina Facebook: "Ora alla Camera sul Decreto scuola: ministro Azzolina assente, banchi del governo deserti. Complimenti" . A rafforzare le affermazioni dell'ex vice-premier, una foto che non lascia adito a dubbi e che ha scatenato la violenta reazione del popolo del web.

Mentre alla Camera sta avendo luogo una lunga maratona (in gergo "seduta fiume") per approvare ad ogni costo il decreto Scuola entro domenica, con tanto di acceso scontro fra il governo e l'opposizione, fa sconcerto l'assenza del capo del dicastero, così come quella dell'esecutivo.