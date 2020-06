Figuraccia di Azzolina: "Va in tv? Qui non c'è...". Ira di Forza Italia

“ Trovo gravissima l’assenza del Ministro Azzolina stamattina nell’Aula di Montecitorio ”. L’affondo è di Valentina Aprea, deputata di Forza Italia e responsabile del dipartimento Istruzione del suo partito. L’esponente azzurra è intervenuta alla Camera all’apertura dei lavori sul decreto legge scuola, in particolare sulle misure urgenti in merito alla conclusione dell’anno scolastico, allo svolgimento degli esami di stato e all’inizio dell'annata 2020-2021.

La denuncia dell'opposizione

Aprea ha spiegato che questo provvedimento a Montecitorio avrà un iter molto breve e la discussione sarà circoscritta, “ anche a causa della richiesta della fiducia che verrà formulata nelle prossime ore ”. La deputata di Forza Italia ritiene molto grave che la ministra Azzolina “ trovi il tempo per fare interviste televisive, radiofoniche, aggiorni i suoi profili social e non trovi il tempo per venire qui, alla Camera, per poche ore - ha aggiunto Aprea -, ad ascoltare quello che le forze di opposizione le diranno una volta e per sempre" .

L’ex sottosegretaria all’Istruzione si è poi rivolta alla presidenza della Camera, chiedendole di fare qualcosa per risolvere questa situazione.

Sulla stessa linea d’onda anche i deputati di Fratelli d’Italia, Paola Frassinetti e Carmela Bucalo, rispettivamente vicepresidente della commissione Cultura della Camera e vice responsabile con delega alla scuola.

Le due esponenti del partito di Meloni si aspettavano la presenza della Azzolina in Aula “ e invece notiamo che il ministro dell'Istruzione è puntuale nel fare annunci su Facebook ma disdegna il confronto in Parlamento ”.

La ripresa a settembre

Domani pomeriggio si svolgerà il tavolo allargato per la ripresa dell’anno scolastico 2020-2021 a settembre. La riunione verrà presieduta dal premier Giuseppe Conte ed è stata sollecitata dalla titolare del ministero di viale Trastevere.

Azzolina ha specificato sulla sua pagina Facebook che parteciperanno anche enti locali, ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Protezione Civile, Comitato tecnico-scientifico del ministero della Salute e sindacati. Inoltre, saranno presenti i forum nazionali delle associazioni studentesche, dei genitori, delle scuole paritarie e della Federazione italiana per il superamento dell’handicap.