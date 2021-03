Dl Sostegni, Berlusconi in campo: "Risarcimenti siano su perdite reali"

L’emergenza sanitaria provocata dal Covid e la conseguente crisi economica stanno colpendo duramente il nostro Paese. La campagna di vaccinazione, che ha subito una frenata a seguito del caso-Astrazeneca, è lo strumento per mettere fine all’incubo della pandemia. Il lavoro si preannuncia lungo e complicato. Ma c’è chi, abituato alle sfide difficili, sparge ottimismo. "Sono sicuro che ce la faremo. L’Italia riuscirà a ripartire" , ha affermato un combattivo Silvio Berlusconi in un video su Facebook. "Voglio ripeterlo: io ne sono sicuro" , ha scandito ancora il leader di Forza Italia.

L’ex premier si è poi soffermato sugli effetti che le restrizioni per contenere il coronavirus stanno avendo sulla nostra economia. "Ad ogni chiusura deve corrispondere un risarcimento immediato, adeguato e basato sulle perdite reali rispetto ai risultati degli anni precedenti, garantendo il rimborso dei costi fissi alle imprese", ha spiegato Berlusconi sottolineando che " queste sono le nostre principali proposte sulle quali stiamo lavorando per il decreto Sostegni che il governo si appresta a varare". "Sarà solo il primo passo, ma ce la faremo. L'Italia riuscirà a ripartire, ne sono sicuro" , ha ribadito con fermezza Berlusconi.

Lo stesso leader di Fi ha garantito che agli italiani "che soffrono dobbiamo garantire un cambio di passo rispetto a quanto avvenuto nell'ultimo anno". "Abbiamo voluto il governo Draghi proprio per questo- ha aggiunto- , perché era necessario il contributo di tutti per dare risposte adeguate a una emergenza straordinaria". Fi c’è ed è in prima linea in questa difficile guerra contro la crisi economica. Il Cavaliere ha, infatti, evidenziato che gli azzurri stanno facendo la loro parte con proposte che vengono incontro alle esigenze " di chi è stato abbandonato a se stesso” .

Secondo Berlusconi la strada per superare questo difficile momento è una: far circolare liquidità mettendo in campo subito "35 miliardi di euro, 20 con un nuovo scostamento di bilancio e 15 già previsti e non spesi perché il precedente governo non aveva varato i decreti attuativi".

Pace fiscale

Il leader azzurro ha spiegato che è necessario arrivare a una "pace fiscale degli italiani con lo Stato, è necessario rinnovare il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, è necessario favorire la rinegoziazione dei debiti". Ma non solo. Perché vi è, inoltre, anche un’altra mossa da attuare: quella di prevedere " aiuti speciali per le categorie che sono state le più colpite: il turismo, la moda, la cultura, la ristorazione, i bar. Queste sono le nostre principali proposte sulle quali stiamo lavorando per il Decreto "sostegno" che il Governo si appresta a varare”.

Vaccini