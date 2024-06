Il dolore delle famiglie. Manca il codice morale

Ascolta ora 00:00 00:00

Il gruppetto di adolescenti che a Pescara ha concorso all'omicidio del coetaneo sedicenne Christopher Thomas Luciani, sembra aver preso a modello quello della serie televisiva Gomorra. Christopher è stato ucciso per un debito di pochi euro ma gli assassini, o meglio i giovanissimi boss, hanno chiarito che si trattava di esigere rispetto. Regole da malavita e non la furia del branco che spesso si scatena per contagio. Il padre di uno dei ragazzi che ha partecipato alla mattanza, in quale ruolo ancora non è stato definito degli inquirenti, ha dichiarato che non è il momento di puntare il dito ma di comprendere. L'uomo, un colonnello dei carabinieri, di cui facilmente si intuisce il dolore, non si autoassolve ma aggiunge che nessun adulto può farlo. Interrogarsi per capire riaccende il dibattito sull'influenza negativa dei social o sull'uso e abuso di televisione e cellulari. Da quanto emerge i ragazzi a delitto consumato sono andati in spiaggia e si sono divertiti come nulla fosse capitato, come se quella punizione e quella morte facessero parte di un gioco mafioso che approvano. Il padre del ragazzo, che pentito ha aiutato gli inquirenti a trovare il cadavere, si chiede se non avrebbe dovuto indagare più a fondo le frequentazioni del figlio per sapere precisamente con chi uscisse. È un pensiero che attribuisce tutto il male all'intersoggettività e al gruppo, prescindendo totalmente dalla personalità dei singoli e dalla loro interiorità.

Sapere chi sono gli amici di un figlio è essenziale ma ancor di più sapere come sta maturando una personalità che lo tuteli quando l'ambiente propone situazioni rischiose che un adolescente ricerca e rifugge in base alla sua affettività. Si tratta di conoscere profondamente i figli nelle loro fragilità, per sostenerli e affiancarli finché non avranno un codice morale personale. Il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me.