Donne nel coro del monastero. Prima volta in 700 anni

Per la prima volta in settecento anni di storia, il famoso coro del monastero di Montserrat, vicino Barcellona, ammetterà anche le ragazze. I religiosi hanno deciso di formare un nuovo coro misto, con venticinque ragazzi e ragazze fra i 17 e i 25 anni, che si affiancherà al tradizionale coro di Escolania, con quarantacinque bambini maschi fra i 9 e i 14 anni. «Ci chiedono spesso perché non ci sono bambine nell'Escolania. È una domanda complessa e difficile. Seguiamo una tradizione che vogliamo continuare, ma dobbiamo anche rispondere a questa domanda», ha detto padre Efrem de Montellà, superiore del monastero, citato dal Guardian. «Per includere tutte le ragazze che vorrebbero cantare a Montserrat ed essere escolanes, abbiamo deciso di istituire questo secondo coro», ha aggiunto, descrivendolo come un «passo storico» per un coro che esiste dal Tredicesimo secolo.

I due cori saranno complementari e i cantori vestiranno lo stesso abito. Sarà il direttore, Pau Jorquera, a decidere l'equilibrio ideale delle voci. L'apertura alle ragazze servirà anche a risolvere un annoso problema. Il coro misto si esibirà una domenica al mese, permettendo ai ragazzini dell'Escolania di passare un weekend con le famiglie. Molti bambini sono a convitto e il dovere di cantare tutte le domeniche e nelle principali feste religiose è molto gravoso, tanto da scoraggiare le iscrizioni. Il monastero è un importante luogo di pellegrinaggio. La Vergine di Monserrat, nota come la Moreneta, è la protettrice della Catalogna assieme a San Giorgio. Il coro Escolania canta un inno alla Vergine chiamata El Virolai, che inizia con le parole «rosa d'aprile, donna della montagna dalla pelle scura».

L'inclusione delle ragazze è stata decisa, dopo un lingo dibattito, con un voto dall'ordine benedettino che gestisce il monastero sotto il nuovo abate Manel Gasch.

Gli alunni di Montserrat studiano il curriculum scolastico standard e imparano a suonare il pianoforte e un altro strumento, mentre studiano teoria musicale e canto corale.