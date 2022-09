"Dovevamo puntare sul campo largo con Conte". Il rimpianto di Bersani

Nonostante la solita campagna elettorale per delegittimare l’avversario e l’ammucchiata per erodere consensi al centrodestra, la sinistra rischia di perdere. Il Partito Democratico, insieme ad Articolo 1, ha deciso di puntare sull’asse con Fratoianni, Bonelli e Di Maio. Ma c’è anche chi rimpiange il Movimento 5 Stelle, che aveva puntato forte sull’alleanza giallorossa e su Giuseppe Conte: parliamo di Pier Luigi Bersani.

Ospite della Festa di Unità di Bologna, l’ex segretario dem è tornato sui rapporti con i grillini, ricordando il suo impegno per favorirne la trasformazione: “Io ho sempre invocato la maturazione del M5s, che era un fiume che scorreva fangoso. Non sapevano neanche loro cos’erano” . E ancora, ripensando al governo Conte II, elogiato con parole al miele: “Dovevamo cercare di fare maturare delle posizioni più consapevoli e più democratiche. Non si può dire che siano stati fermi, dalla posizione europea fino ad arrivare al Conte II, era piaciuto alla nostra gente quel governo lì” .

“Inutile raccontarci delle balle, era piaciuto quel governo” , ha ribadito Bersani, che ha ammesso senza mezzi termini di rimpiangere il mondo giallorosso. Tornando sul Conte II, ha rimarcato: “Aveva segnato una consapevolezza popolare: la questione del Covid, i soldi presi in Europa, il blocco dei licenziamenti… Quel governo era piaciuto, io credo che dovevamo lavorare per stringere i bulloni con il Movimento 5 Stelle. A me dispiace” .