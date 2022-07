"Ha tradito l'Italia". Ora Conte attacca Draghi

Dopo la mossa suicida dell'astensione al voto sul dl Aiuti, che ha di fatto posto la pietra tombale sul Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte prova a far ricadere la colpa su Mario Draghi. E, preda di un anche comprensibile nervosismo, visto l'harakiri politico, se la prende con il presidente del Consiglio dimissionario: " L'Italia è stata tradita quando in Aula il Premier e il centrodestra, anziché cogliere l'occasione per approfondire l'agenda sociale presentata dal MoVimento 5 Stelle, l'hanno respinta umiliando tutti gli italiani che attendono risposte ".

Ennesimo capriccio dell'avvocato, che tenta in tutti i modi di recuperare una situazione che gli è evidentemente sfuggita di mano e che ora rischia di veder scomparire per sempre la creatura "partorita" a Beppe Grillo, che si è sfaldata tra le mani di Giuseppe Conte. L'ex premier è diventato l'amico scomodo per tutti i suoi alleati, quello che tutti evitano per evitare di sprofondare alle prossime elezioni. Ci prova, Conte, a recuperare quel consenso perduto, attaccando la figura che più di altre è stata invisa dai grillini duri e puri della prima ora, quelli che, al netto di qualche eccezione, compongono la base dell'elettorato del Movimento. Per l'ideologia grillina imperante, infatti, Mario Draghi rappresenta i "poteri forti", quelli che il Movimento ha sempre ideologicamente dichiarato di voler combattere. E la base non ha gradito quando il M5s è diventato "poltronaro" e al servizio di quello che hanno sempre considerato un male per la politica italiana.