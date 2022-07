"No alleanze", "Arroganti". Tra i giallorossi scoppia il caos

Il campo largo negli ultimi giorni è crollato. Impossibile continuare con l'alleanza tra Pd e M5s dopo lo strappo di questi ultimi al governo Draghi. Ora volano coltelli tra le due fazioni, che fino a poche ore fa erano alleate. " Bisogna essere molto chiari. Chi è stato protagonista della caduta del governo Draghi non può essere interlocutore del Pd. Punto. Non c'è molto da aggiungere ", ha tuonato il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, a Lodi. L'uomo di Enrico Letta è stato molto chiaro e ha lanciato un monito ai dem: " Per il patrimonio di credibilità che Draghi ha assicurato a questo Paese non meritava di essere trattato così. Le responsabilità sono precise, ci sono protagonisti di una scelta che hanno nomi e cognomi quelle persone non possono essere interlocutori del Pd. Questa è la mia opinione ". La presa di posizione del ministro va a intaccare anche l'alleanza ancora esistente in Sicilia per le primarie.

E infatti, a stretto giro di posta, è arrivata la replica di Giuseppe Conte: " Ormai la macchina delle primarie siciliane è partita e domani il Movimento vi prenderà parte. In queste ore però leggo diverse dichiarazioni arroganti da parte del Pd. Non accettiamo la politica dei due forni. Quel che vale a Roma vale a Palermo ".