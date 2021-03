Draghi "paga" il caso Astrazeneca Quanto costa lo stop al governo

Gli effetti del caso-Astrazeneca si abbattono sul governo. Da un sondaggio realizzato da Fabrizio Masia per la trasmissione di Rai 3 "Agorà" condotta da Luisella Costamagna è emerso un calo della fiducia nell’esecutivo. "Questa settimana – ha sottolineato il direttore dell’istituto Emg Acqua - la fiducia nel governo è scemata. Siamo al 40%, che è il dato più basso da quando si è insediato il governo Draghi" . Per Masia questo risultato è da imputare all'incapacità attuale di far fronte all'emergenza. Lo stop alle dosi del vaccino del colosso anglo-svedese, poi, è stato un altro fattore che ha influito sul dato.

Ma questa non è l’unica fonte di preoccupazione per il governo. Nel corso della stessa trasmissione, infatti, si è parlato proprio del caso vaccini e, in particolare, dello stop delle dosi di AstraZeneca. Una decisione che rischia di diminuire la fiducia negli italiani nei farmaci contro il Covid-19. Un grande problema perché ciò implica un rallentamento della campagna di vaccinazione.

Ad avvalorare questa ipotesi vi sono i numeri di un altro sondaggio: "Un dato inquietante", lo ha definito il sondaggista di Emg Acqua. E in effetti i numeri appaiono chiari. "Il 62% degli italiani - ha spiegato Masia - ha affermato di voler scegliere quale vaccino fare. E questo potrebbe rallentare la campagna vaccinale" . Solo il 28% degli intervistati, invece, afferma di essere disposto all’iniezione qualsiasi sia la dose che gli verrà somministrata.