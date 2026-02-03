Spara con il fucile e ferisce la moglie

Una guardia giurata ha ferito gravemente la moglie sparandole con un fucile nel loro appartamento di Paduli, in provincia di Benevento.

La donna, Giulia De Luca, di 46 anni, è ora ricoverata in gravi condizioni in ospedale mentre l'uomo, Valentino Salomone, di 38 anni, è stato rapidamente fermato dai carabinieri, che lo hanno trovato mentre vagava nei dintorni dell'abitazione, e non ha opposto resistenza. L'uomo, accusato al momento di tentato omicidio, è ora in custodia presso il comando provinciale di Benevento, retto dal colonnello Marco Keten.

L'episodio è avvenuto poco dopo mezzogiorno nella casa della coppia, nel comune del beneventano non distante da Pietrelcina, luogo di nascita di Padre Pio. La donna sarebbe stata colpita da diversi proiettili, all'addome e sul fianco, riportando danni alla regione ascellare sinistra e ferite lacero-contuse nella regione addominale inferiore. "La signora - si legge nel bollettino medico diffuso dall'ospedale San Pio di Benevento dove è giunta intorno alla 14,10. È stata intubata e trasferita nella sala operatoria di Chirurgia vascolare, dove attualmente si trova, per essere sottoposta a un delicato intervento chirurgico di ricostruzione/sostituzione dell'arteria ascellare. Al momento è stabile. L'azienda ha attivato tutte le procedure del caso".

I militari della compagnia di Benevento indagano per far luce sul movente del gesto e per capire se il fucile fosse detenuto legalmente dall'uomo e se fosse l'arma di lavoro e stanno raccogliendo testimonianze dei vicini e dei conoscenti. Racconti che hanno permesso di ricostruire, pur se in via provvisoria, il quadro di un matrimonio in gravissima crisi.

Alla base del gesto del marito, secondo quanto si apprende, ci sarebbero pesanti dissapori tra i coniugi, genitori di due bambini (di 12 e 9 anni) che per fortuna non erano presenti al momento della sparatoria. I due erano infatti in procinto di separarsi ma la guardia giurata non accettava la fine del matrimonio. E l'ennesimo litigio è sfociato in un dramma.