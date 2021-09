Due dosi, copertura alta, attesa per l'ok: quel che c'è da sapere sul vaccino ai bimbi

Non appena Pfizer fornirà a Ema i dati sulla vaccinazione dei bambini fra 6 e 11 anni, anche in Europa si deciderà se e quando dare inizio alle somministrazioni. E già a novembre potrebbero essere aperte le prenotazioni. Non solo, entro la fine dell'anno saranno pronti anche i risultati della sperimentazione sui bambini tra i 2 e i 5 anni. Ovviamente le mamme cominciano a porsi mille domande ed è più che mai necessario che abbiano le informazioni giuste. Queste sono quindi le settimane in cui i pediatri devono dare tutte le risposte del caso, per combattere dubbi e paure infondate.

Quante dosi servono?

Per immunizzare i bambini servono due dosi, a distanza di 21 giorni l'una dall'altra, ma si tratta in entrambi i casi di un terzo della quantità di siero iniettata agli adulti, cioè 10 microgrammi.

Quanto sono efficaci i vaccini nei bambini?

I dati della sperimentazione appena conclusa da Pfizer testimoniano una copertura molto efficace. Finora, nei ragazzini tra i 12 e i 17 anni vaccinati non ci sono stati casi di infezione.

Quali sono gli effetti collaterali?

Sono dolore e arrossamento al braccio, stanchezza, possibile mal di testa, febbre e nausea. Nella maggior parte dei casi durano poche ore o giorni.

Esiste il rischio di miocardite?

La miocardite - cioè un'infiammazione del cuore che si osserva comunemente nel corso di alcune infezioni virali - è stata riscontata in un numero raro molto basso di soggetti. Tutti i casi si sono risolti in breve tempo con semplici cure mediche. Non è indicato effettuare una visita cardiologica prima della vaccinazione in quanto eventuali cardiopatie non sono una controindicazione al vaccino. Al contrario, possono costituire un fattore di rischio per il Covid.

Il Covid colpisce anche i bambini?

Sì ma negli under 18 la sintomatologia tende spesso a essere più lieve rispetto a quella degli adulti. Il 5-6% dei bambini affetti da Covid ha comunque necessitato di ricovero ospedaliero, e di questi il 17,6% ha necessitato di terapia intensiva e il 4% di ventilazione meccanica. I nuovi casi tra gli zero e i 19 anni sono 17.312, di cui la metà fra chi ha meno di 12 anni. In Italia solo il 2,5% dei casi di Covid interessa i bambini sotto 10 anni.

Una volta infettato, il rischio per un bambino di sviluppare una malattia grave che richiede il ricovero in ospedale è 25 volte inferiore rispetto agli adulti. I dati sulle conseguenze del Covid sono ancora parziali, ma il virus potrebbe intaccare i polmoni, con disturbi sempre più evidenti man mano che si cresce.

Gli adolescenti affetti da diabete, tumori o altre patologie croniche, possono vaccinarsi?

Non ci sono controindicazioni alla vaccinazione. Anzi, appartenendo a categorie a rischio, dovrebbero essere vaccinati in via prioritaria. Non ci sono rischi nemmeno per gli immunodepressi.

Cosa succede se il vaccino viene iniettato nello stesso periodo delle vaccinazioni obbligatorie?

Il vaccino può essere somministrato assieme alle altre vaccinazioni. Negli scorsi mesi, in mancanza di dati completi, si intimava a far passare almeno due settimane tra gli altri tipi di vaccini e l'anti Covid per una maggior cautela. Ma la vasta esperienza con i vaccini non Covid ha dimostrato che l'immunogenicità e i profili degli eventi avversi sono generalmente simili se i vaccini vengono somministrati contemporaneamente o se somministrati da soli.

Prima della vaccinazione, il bambino deve fare il test degli anticorpi?

I medici sostengono non ci sia alcun motivo e nessuna indicazione ad eseguirlo. La circolare del Ministero della Salute del 9 settembre ribadisce che l'esecuzione di test sierologici non è indicata ai fini del processo decisionale vaccinale.