Due vie per mandare l'elettronica in tilt. E anche i voli civili ora sono sotto tiro

Per capire meglio cosa sia successo al velivolo (civile) su cui viaggiava la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen nei cieli della Bulgaria, abbiamo chiesto l'aiuto del generale di Squadra Aerea (in riserva) Fernando Giancotti, già sottocapo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, comandante della Squadra Aerea e presidente del CASD, il Centro Alti Studi per la Difesa.

1. Che cosa è successo?

Il generale Giancotti ci ha confermato che si è trattato di un caso di jamming. "Il jamming, o disturbo, è un'attività della guerra elettronica usata solitamente in operazioni militari per degradare la capacità di navigazione e posizione del nemico basata sul GPS. In particolare serve a negare il segnale GPS". Il jamming è un "disturbo elettronico col quale si coprono le frequenze in uso tramite un segnale più forte". Quindi si jamma, ovvero si disturbano, i ricevitori che non sono più in grado di distinguere i segnali originali.

2. Funziona solo contro gli aerei militari?

Il jamming è efficace anche su sistemi civili, come gli aerei in questo caso. I piloti di linea, però, sono addestrati a proseguire la navigazione in sicurezza con altri sistemi di bordo, o all'occorrenza con le carte di navigazione aerea.

3. Chi è stato a fare jamming?

Il generale tiene a sottolineare che non è possibile avere la certezza su chi sia stato l'autore di questo segnale di disturbo, ma esiste una lunga casistica di jamming al GPS che si rileva nell'Europa orientale da ormai qualche anno. "Il movente certamente c'è, e l'obiettivo è di alto valore", prosegue ancora Giancotti. "Se l'obiettivo di questa operazione fosse la von der Leyen, o ci sia capitata dentro per caso - ma sarebbe una coincidenza notevole - non cambierebbe comunque la finalità dell'operazione".

4. Perché si fa jamming sugli aerei civili?

Da tempo siamo soggetti alla guerra ibrida russa, e il jamming è una delle frecce nell'arco della Hybrid Warfare di Mosca, che sta colpendo duramente l'Europa almeno dal 2014, anno della destabilizzazione di Crimea e Donbass da parte della Russia. "Queste funzioni vengono utilizzate nelle operazioni militari, ma possono anche essere fruttuosamente impiegate nelle operazioni militari ibride che perseguono obiettivi politico/militari con altri mezzi rispetto a quelli cinetici", ovvero senza ricorrere ai soldati sul campo di battaglia. Giancotti ritiene che "questo caso potrebbe essere una forma di utilizzo di una funzione militare per intimidire un interlocutore avversario" in quanto ormai "è certo che sia in corso un'intensa campagna ibrida da parte russa, ampiamente documentata, che utilizza la disinformazione ma anche sabotaggi e altre forme di attacco ibrido, come quelli cyber".

5. Esiste solo il jamming?

Oltre al jamming, si può utilizzare anche lo spoofing (inganno), che consiste nell'inviare un falso segnale, dalle caratteristiche di quello vero, per "ingannare" i sistemi di navigazione di bordo e quindi mandare fuori rotta l'aeromobile.

Il generale ci ricorda anche che "i velivoli moderni utilizzano il GPS ma non solo quello: ci sono altri sistemi, come la navigazione inerziale e radioelettrica, nonché la classica navigazione a vista" e che un sistema di guerra elettronica per effettuare jamming copre tutte le frequenze di un ricevitore quindi è efficace su tutti i sistemi di navigazione satellitare. "Per il momento non si capisce se sia stato jamming oppure spoofing, ma è evidente la capacità di disturbo del segnale", conclude Giancotti.