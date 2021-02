La dura vita del ministro svelata da Lucia Azzolina: "Avevo perso quattro chili"

Tra i ministri che non sono stati riconfermati da Mario Draghi c'è Lucia Azzolina, che ha dovuto lasciare la poltrona del ministero dell'Istruzione a Patrizio Bianchi. La giovane ministra è arrivata nel palazzo di Viale Trastevere a gennaio 2020, poche settimane prima dello scoppio della pandemia. La sua gestione non è stata per molti versi all'altezza della situazione e probabilmente verrà ricordata solamente per il fallimentare acquisto dei banchi con le rotelle. Ora che ha lasciato il ministero, la Azzolina è tornata al suo ruolo di componente della Camera dei deputati e ieri è stato ospite del programma radiofonico Un giorno da pecora in onda su Rai Radio1.

Con molte meno responsabilità, ora Lucia Azzolina dice di stare meglio e di essere più rilassata: " Sto dormendo di più, mi alzo alle 7.15 ed è già tanta roba. Prima mi alzavo alle 6 di mattina e tornavo alle 23 tutti i giorni ". Dice che in queste settimane si sta riappropriando della sua vita e che sta anche mangiando di più: " Avevo perso tanti chili ". Il dimagrimento dell'ex ministro non è stato frutto di una dieta ma dello stress accumulato nel corso degli ultimi mesi. A Un giorno da pecora rivela anche quanti chili ha perso e perché: " Quattro chili, a causa dei tanti pasti che saltavo ". Un retroscena inedito della vita da ministro, che Lucia Azzolina racconta ora che la sua esperienza al dicastero dell'Istruzione è volta al termine.

La sua figura è stata spesso al centro di feroci critiche per il modo in cui è stata gestita la questione scuola in questa epidemia, ma Lucia Azzolina non ha nascosto che oltre agli insulti e alle minacce ci sono stati anche gesti di apprezzamento nei suoi confronti: " C'è stato anche chi mi ha regalato un mazzo di 24 rose ". Un misterioso corteggiatore? La risposta dell'ex ministro è quasi evasiva: " Da diversi, anche da ex insegnanti ". A quanto pare gli ammiratori non mancano a Lucia Azzolina, che pare abbia ricevuto anche delle proposte di matrimonio: " Tante, ma ovviamente era solo una battuta scherzosa ". Il cuore di Lucia Azzolina per il momento non batte per nessuno, tanto che l'ex ministro considera la sua situazione sentimentale sospesa: " Non avevo tempo per nulla. Chissà che ora le cose non cambino ".