E Donald prepara il suo show per la sfida del Super Bowl (che toglie gli slogan antirazzisti)

Ascolta ora 00:00 00:00

L'America si ferma per il Super Bowl, il più grande evento sportivo dell'anno negli Stati Uniti. A partire dalla mezzanotte e mezza italiana al Caesars Superdome di New Orleans andrà in scena la 59esima edizione della finalissima di football americano che vede in campo a giocarsi il trofeo i Kansas City Chiefs e i Philadelphia Eagles. I Chiefs sono i favoriti e la squadra guidata da Patrick Mahomes cercherà di scrivere la storia vincendo per la terza volta in assoluto contro gli Eagles. Il tutto di fronte a Donald Trump, che tenta di rubare lo show diventando il primo presidente Usa ad assistere alla finale della Nfl, che lo scorso anno ha segnato il record di spettatori tenendo 123 milioni di persone incollate alla tv.

Star dell'attesissimo spettacolo dell'intervallo è il rapper californiano Kendrick Lamar, fresco vincitore di 5 Grammy Awards: e sui social impazza la domanda se l'artista di Los Angeles, che non ha mai lesinato critiche all'attuale comandante in capo, avrà la volontà, la libertà e lo spazio, per attaccare l'inquilino della Casa Bianca. «Due grandi quarterback, un running back incredibile e il miglior tight end assoluto nel football (di sempre). Sarà una grande partita», afferma intanto il tycoon su Truth alla vigilia dell'incontro.

Ha fatto discutere, dopo l'annuncio dell'arrivo di Trump corredato da un'intervista in onda nel pre-partita su Fox, la decisione della National Football League di rimuovere le scritte antirazziste a bordo campo introdotte nel 2020 in onore delle politiche di diversità e inclusione che il tycoon ha messo al bando tra i primi atti dopo l'insediamento.

Nella tribuna d'onore dei Chiefs ci sarà Taylor Swift, la superstar fidanzata di Travis Kelce che in agosto aveva appoggiato Kamala Harris attirandosi «l'odio» del futuro presidente. «È un onore averlo in tribuna», hanno detto invece sia Kelce che Mahomes. No comment da parte degli Eagles che nel 2018, avendo vinto il Super Bowl, videro cancellato l'invito alla Casa Bianca dopo che gran parte della squadra aveva boicottato il festeggiamento. A tifare la squadra di Philadelphia ci sarà l'ex first lady Jill Biden (accompagnata dal nipote, ma non dal marito Joe).

Il Super Bowl è l'evento più seguito in tv negli Usa: una vera e propria kermesse con spot da milioni di dollari, considerati i più costosi del mondo. La finale del 2024 ha accumulato entrate pubblicitarie stimate in circa 550 milioni, e quest'anno uno spot da 30 secondi costa in media 8 milioni (un milione in più dell'anno scorso). Per i tifosi che vogliono partecipare di persona, i biglietti partono da circa 5 mila dollari per i posti più economici, mentre quelli premium possono superare i 25 mila dollari.

Anche l'impatto economico dell'evento per la città di New Orleans, che lo ospita, è enorme, ed è stato stimato che il Super Bowl 59 possa generare introiti pari a 500 milioni di dollari. Mentre secondo le stime della National Retail Federation, gli americani hanno speso oltre 18 miliardi in vista della finalissima, e di questi l'81 per cento per cibo e bevande.