E l'auto prende il tech nel deserto

In una grande fiera, ma anche all'interno di un circuito di Formula Uno o sulle dune di sabbia che si buttano nel mare. Sarebbe un'edizione speciale del Salone dell'auto di Ginevra, ma siccome in svizzera dune e circuiti non ci sono ecco che il 5 ottobre 2023 si aprirà infatti a Doha la prima edizione del GIMS Qatar. Appunto uno spin off dell'appuntamento ginevrino nel quale l'auto è al centro e tutto quanto fa quattro ruote oggi, tecnologia compresa, gira intorno a lei.

La manifestazione durerà per 9 giorni e metterà in mostra le più straordinarie auto di lusso, sportive, esotiche e classiche del mondo. Un Ultimate Festival of Automotive Excellence che partirà in contemporanea col weekend di F1 a Losail e si prolungherà fino al giorno 14. Durante il Gism Qatar, i visitatori e i media presenti avranno l'opportunità di guidare o viaggiare a bordo di auto di altissima qualità in luoghi mozzafiato: «Il Qatar è una porta d'accesso ideale in grado di collegare le persone di tutto il mondo» dice ha dichiarato Berthold Trenkel, COO di Qatar Tourism. Ed in effetti, considerando il mondo del business moderno, è a 6 ore di volo da tutto.

«Ora che le ambizioni e il format sono stati definiti, la priorità è ora quella di dare forma al festival automobilistico di questo ottobre - spiega Sandro Mesquita, CEO di GIMS. Siamo determinati a fornire una nuova straordinaria piattaforma globale e all'avanguardia tanto d'impatto come l'abbiamo immaginata e progettata. Non vediamo l'ora di arrivare a Doha e di vedere molti volti, sia nuovi che vecchi» . Si prevede infatti che il GIMS Qatar attirerà oltre 200.000 persone da tutto il mondo. E gli appassionati che non potranno partecipare di persona saranno connessi digitalmente con gli espositori, i veicoli in mostra e altri momenti salienti dell'evento. Ci sarà una vera e propria GIMS TV, mentre altri contenuti creati intorno all'evento saranno messi a disposizione dei media e del pubblico online sui canali di proprietà dell'organizzazione.

«E in un mondo dell'auto che cambia -conclude Mosquita - potremo vedere tutte le soluzioni più innovative per i veicoli del prossimo futuro». Gli espositori interessati posso registrarsi per GIMS Qatar 2023 sul sito dell'evento, che si terrà poi anche per altri 4 anni. Mentre dopo uno stop forzato, anche il Salone Internazionale dell'auto di Ginevra originale finalmente tornerà in calendario dal 26 febbraio al 3 marzo 2024.