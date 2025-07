E il presidente in un video arresta Obama

Consegnare uno strumento potente e instabile come l'intelligenza artificiale a una figura imprevedibile come Donald Trump può produrre risultati fuori controllo. L'ultima trovata dell'ex presidente è un video fake pubblicato su Truth, il suo social network, in cui si vede Barack Obama arrestato dall'Fbi. Nella clip, Obama viene ammanettato nello Studio Ovale e portato in carcere, vestito con la classica tuta arancione da detenuto. Il tutto montato sulla colonna sonora di Ymca dei Village People. Il filmato si apre con alcune dichiarazioni di esponenti democratici tra cui Obama, Joe Biden e Nancy Pelosi intenti a ripetere: "Nessuno è al di sopra della legge".

Il post fa eco alle recenti accuse dell'attuale direttrice dell'intelligence nazionale Tulsi Gabbard, scelta da Trump, che ha puntato il dito contro l'amministrazione Obama per aver "fabbricato e politicizzato" le prove dell'ingerenza russa nelle elezioni del 2016, con l'obiettivo di "sovvertire la presidenza Trump". In un rapporto pubblicato venerdì scorso, Gabbard ha dichiarato di voler inviare il dossier al Dipartimento di Giustizia per valutare un'incriminazione di Obama e di alcuni suoi ex funzionari, tra cui James Comey e John Brennan.

"Si tratta di un complotto per minare la volontà degli americani e attuare un colpo di Stato contro un presidente regolarmente eletto", ha dichiarato Gabbard a Fox News, annunciando che nuove rivelazioni arriveranno nei prossimi giorni. La pubblicazione del video da parte di Trump sembra voler rafforzare questa narrativa, e arriva mentre il presidente repubblicano cerca di contenere le critiche, anche interne, per la gestione del caso Epstein.

I democratici hanno liquidato il rapporto come una montatura priva di fondamento. "Non c'è un solo giudice che prenderebbe sul serio queste accuse ha detto il deputato Jim Himes, capogruppo democratico della commissione Intelligence alla Camera . Questo è un tentativo di riscrivere la storia e distrarre da altre questioni più scomode per il presidente".

"Con questo video contro Obama Trump supera ogni

limite, mostrando il livello pericoloso che può raggiungere l'intelligenza artificiale. E mostrando soprattutto il punto più squallido che può raggiungere la Casa Bianca", ha scritto su X il leader di Italia Viva Matteo Renzi.