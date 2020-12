Ecco le 10 domande sul Piano pandemico che incastrano i giallorossi

Dieci domande. Fratelli d'Italia le mette sul tavolo e si augura, o meglio si aspetta, che il governo risponda nelle sedi preposte. I temi all'ordine del giorno sono due: da una parte il piano segreto anti-Covid di cui si parla da mesi, e che ancora non è stato pubblicato; dall'altra il mancato aggiornamento del piano pandemico influenzale, fermo al 2006 e mai veramente rivisto. "Dal 2013 il piano pandemico è un atto necessario previsto dalla normativa europea ma dal 2013 l’Italia non ce l’ha - dice Galeazzo Bignami, deputato FdI - La responsabilità politica è chiara, è a tinte rossogialle e ha nomi e cognomi chiari: Beatrice Lorenzin, Giulia Grillo e Roberto Speranza".

Oggi pomeriggio il partito di Giorgia Meloni ha convocato una conferenza stampa per commentare quanto emerso negli ultimi giorni. Non solo la lotta intestina interna all'Oms, che vede contrapposti Ranieri Guerra e Francesco Zambon. Ma anche le inchieste del Giornale.it e le rivelazioni sul ricorso presentato al Tar da Bignami e Marcello Gemmato per costringere l'esecutivo a rendere noto il "piano segreto". "Abbiamo dieci domande per il governo. E il governo deve venire in Aula e rispondere", insiste Bignami. Di quali quesiti si parla? Eccoli:



- Perché l’Italia non aveva un Piano pandemico aggiornato?

- Perché il Ministero ad aprile ha dichiarato alla stampa che avevamo un piano di emergenza con scenari cosi drammatici da mantenere segreto?

- Perché chi ha dichiarato ciò oggi siede nel Cts?

- Perché non è stato cacciato dal Ministero chi ha responsabilità ben precise sul mancato aggiornamento del Piano?

- Perché il Governo invoca collaborazione, ma non risponde alle decine di interrogazioni presentate da FdI su questi temi?

- Perché non ci vengono consegnati i verbali della task force istituita da gennaio, che tra l’altro abbiamo scoperto essere, per ammissione del Gabinetto del Ministero, un mero “tavolo informale”?

- Perché vengono violate le linee sulla comunicazione del rischio rilasciate dall’OMS che impongono invece la massima trasparenza per rendere la popolazione partner della gestione della pandemia?

- Perché Ranieri Guerra dice in una mail riservata che OMS era la consapevole “foglia di fico” del Governo per l’assunzione di decisioni impopolari?

- Questo c’entra con la munifica elargizione di 10 milioni di euro fatta dall’Italia all’OMS dopo sei anni senza contributi?

- Perché, nonostante tutto il mondo, dal Washington Post al The Times, parli dell’impreparazione del Governo italiano, Conte tace, con un danno reputazionale enorme per la nostra Nazione?

A dire il vero è da tempo che FdI rivolge questi quesiti all'esecutivo. "L'Avvocatura dello Stato ha ammesso che il Piano pandemico non è mai stato aggiornato dal 2006 - spiega Bignami - e che ancor oggi il Governo non ha prodotto, sulla base dell'esperienza derivante dalla pandemia, un provvedimento completo e formale". Gli fa eco Gemmato: "Non esiste a oggi un piano e siamo qui per scoprire il perchè delle tante storture che hanno portato a una mortalità così alta. Passaggi che il governo non ha fatto oltre a un sistema sanitario nazionale debole. Ricorriamo alla magistratura ordinaria - conclude - perchè da rappresentanti del popolo abbiamo chiesto se esistesse un piano e non abbiamo avuto risposte ed è mortificante, il popolo ci paga e aspetta delle risposte ben precise".