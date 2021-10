“Ecco Conte e i suoi pulcini”: il siparietto con l’Annunziata

Siparietto su Rai3 con protagonisti Giuseppe Conte, Lucia Annunziata e i 5 nuovi vice del leader del M5s. Ospite di Mezz’ora in più”, Giuseppi ha colto la palla al balzo per presentare in diretta tv i nuovi volti del nuovo corso pentastellato. In poche parole i suoi cinque vice che porteranno la voce del Movimento nei telegiornali e nei talk show politici. Tre uomini e due donne, ecco i nomi: Paola Taverna, Mario Turco, Riccardo Ricciardi, Michele Gubitosa e Alessandra Todde.

Il siparietto tra Conte e l'Annunziata

Conte ha subito detto: "Ci tengo a sottolinearlo, hanno più esperienza politica di me, sono loro che mi aiuteranno...". A queste parole la Annunziata, prima di chiudere l’intervista con l’avvocato ha scherzato: "Vi ringrazio, è stato molto divertente, vediamo cosa faranno, ecco Conte e i suoi pulcini…" . Immediatamente però la conduttrice è stata interrotta da mamma chioccia che ha difeso i cinque: "No, non sono pulcini, attenzione, hanno più esperienza di me, quindi, sarò io aiutato da loro..." . Ma come ha sottolineato la Annunziata non c’è da fidarsi perché “i leader dicono sempre così".

Cambio di passo quindi, il movimento è ben lontano, e sembra voler prendere le distanze dal tempo in cui Beppe Grillo vietava ai suoi portavoce di comparire nelle trasmissioni delle varie emittenti televisive, con tanto di allontanamento per chi non obbediva alla regola, come era avvenuto con Federica Salsi che nel 2012 venne espulsa dal grande capo per aver partecipato alla trasmissione televisiva Ballarò. Quando poi i grillini erano riusciti a insediarsi in Parlamento e al governo avevano iniziato a essere presenti ovunque.

Giuseppi e i fantastici 5

Adesso Conte, nuovo leader del M5s, ha deciso che saranno solo 5 a poter rilasciare dichiarazioni nei telegiornali. Coloro che lo affiancano alla guida del Movimento. I suoi vice sono Paola Taverna, 52 anni, vicepresidente del Senato, Alessandra Todde, 52 anni, viceministra allo Sviluppo Economico, il senatore Mario Turco, 53 anni, che è stato sottosegretario alla Presidenza del Consiglio durante il Conte II, il deputato fedelissimo Riccardo Ricciardi, 39 anni, vicecapogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera e il 42enne Michele Gubitosa, onorevole e imprenditore. Mamma chioccia ha quindi presentato i suoi pulcini, che a suo dire hanno più esperienza in politica di lui.