Ecco cosa dirà Renzi questa sera a Porta a Porta

C'è grande attesa per le parole di Matteo Renzi. Questa sera il leader di Italia Viva sarà ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta. E dalle poltroncine bianche sgancerà la sua "bomba". In molti tra deputati e senatori stanno interrogando in queste ore su cosa dirà l'ex premier, mentre tra i renziani filtrano indiscrezioni e previsioni.

Come riporta il Corriere, l'ipotesi più accreditata vede il leader di Italia Viva rilanciare. " Se devo dare un consiglio vi dico di ascoltare domani Porta a Porta, è una cosa che può avere un senso per il prosieguo della legislatura. Dirò alcune cose ", aveva avvertito ieri. Parole che si riveleranno importanti per le sorti dell'esecuitvo: Renzi potrebbe quindi proporre a tutte le forze politiche di aprire una legislatura costituente, facendo così sedere tutti a un tavolo (come aveva proposto in passato la Lega) e ragionare sul Paese; nuova riforma elettorale ed elezione diretta del premier. Il senatore denuncerà soprattutto l'immobilismo di Giuseppe Conte, troppo debole per guidare l'Italia.

'' La discussione sulla prescrizione è stata fondamentale, ma pur tenendo fermo quel fronte dobbiamo andare oltre. Lancerò quindi un accordo sulle riforme, il più ampio possibile. Un patto di legislatura. Il modello migliore mi sembra quello del 'sindaco d'Italia', quindi l'elezione diretta del premier '', avrebbe confidato ieri ai suoi. I toni nel salotto di Bruno Vespa saranno duri. Se da un parte Renzi sembrerà tendere la mano alla maggioranza, dall'altra tenterà di blindare la legislatura con un nuovo presidente del Consiglio. Un'elezione diretta perché '' Solo con il modello del sindaco d'Italia è possibile far uscire l'Italia dalla frammentazione nella quale si trova bloccata, che provoca immobilismo ''.