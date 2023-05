"Ecco il filmato che scagiona Immobile". Ma per la polizia locale la prova non c'è

Semaforo verde per il tram, verde per Immobile. La difesa dell'attaccante della Lazio gioca la carta di un malfunzionamento dell'impianto che regola il traffico all'incrocio di piazza delle Cinque Giornate, a Prati. Lo dimostrerebbe un video girato da un tassista. Il semaforo prima è spento, poi inizia a lampeggiare, infine diventa rosso. Nell'incidente, avvenuto la mattina del 16 aprile, sono rimaste lievemente ferite due delle 4 figlie di Immobile, 8 e 10 anni, e otto passeggeri del mezzo pubblico. Distrutta, inoltre, la Land Rover Defender del centravanti biancoceleste e deragliato il tram Atac 19.

Il video, però, è di 10 giorni dopo: del 26 aprile. Può dimostrare, a distanza di quasi due settimane, che il semaforo era guasto? Per il legale di Immobile, sì. «Il video - sostiene l'avvocato Erdis Doraci -, elemento oggettivo incontestabile, è solo un altro elemento di prova che dimostra la buona fede del mio assistito sin dall'inizio, nonché i dubbi del sottoscritto. Ciro è passato con il verde, e, dopo questo video, con ogni probabilità anche il macchinista». L'impatto fra il Suv di Immobile avviene alle ore 8 di mattina, le riprese sono delle ore 21 e 42 di dieci giorni dopo. La risposta di Roma Servizi per la Mobilità non si fa attendere e in una nota ribadisce «La piena efficienza dell'impianto semaforico di piazza delle Cinque Giornate».

«Il video - continua l'agenzia comunale - lungi dal dimostrare malfunzionamenti, documenta la corretta sequenza normalmente seguita dopo un temporaneo spegnimento, in questo caso dovuto a cause esterne. L'impianto è dotato di una serie di circuiti strutturati in modo ridondante e previsti dalle norme per garantire elevati standard di sicurezza. Nel passaggio dallo stato di spegnimento a quello di accensione esegue in modo automatico una sequenza che impone il giallo lampeggiante in tutte le direzioni, il rosso, anch'esso per tutte le direzioni, e il ritorno al funzionamento ordinario. Esattamente ciò che si può vedere con chiarezza nel filmato. Lo scorso 16 aprile, giorno dell'incidente, non sono state registrate anomalie nel funzionamento dell'impianto». Punto. Gli agenti della polizia municipale, che stanno conducendo le indagini, hanno visionato il filmato messo agli atti per trasmetterlo agli uffici della mobilità capitolina. Secondo i tecnici, però, l'ipotesi del verde per entrambi i mezzi coinvolti non è plausibile e il filmato non lo prova affatto. Quello che emerge dalle immagini del 26 aprile, quando ci sarebbe stato un black out temporaneo dell'energia elettrica, è una sequenza di riavvio del sistema: spento, lampeggiante, rosso. Per poi passare al funzionamento normale: rosso per il mezzo sui binari (linea barrata orizzontale) e verde per le auto che attraversano l'incrocio. Poi il giallo per queste con il tram sempre fermo con il rosso, infine verde per il mezzo su rotaie e rosso per le auto.