Ecco i motivi della rottura tra Draghi e il centrodestra

Alla fine, è rottura tra il premier Mario Draghi e il centrodestra. L’ex governatore della Banca Centrale Europea, chiamato a gran voce a guidare un governo di unità nazionale per salvare il Paese dopo il fallimento del Conte-bis, ha sempre avuto un occhio di riguardo soprattutto per il Pd.

Neanche dieci giorni fa, nel corso della conferenza stampa sulle nuove misure contro il caro energia, Draghi aveva chiarito: “Serve un’azione di governo che renda il populismo non necessario”, mettendo sullo stesso piano il M5S e la Lega. La giornata di ieri ha reso ancora più evidente la preferenza di Draghi per il Pd quando ha incontrato inizialmente Enrico Letta e, solo in seconda battuta, la delegazione del centrodestra di governo composta da Matteo Salvini, Antonio Tajani, Lorenzo Cesa e Maurizio Lupi. Le loro richieste erano semplici e chiare, sia dal punto di vista politico sia programmatico. La crisi di governo, va ricordato, è iniziata per volontà del comportamento irresponsabile del Movimento Cinque Stelle che non ha votato la fiducia sul Dl Aiuti a causa del termovalorizzatore per Roma. Era, dunque, più che lecita la richiesta di dar vita un governo completamente nuovo che non comprenda nessun rappresentante pentastellato. Era altrettanto doveroso chiedere un rinnovamento nella compagine di governo, sostituendo i titolari dei dicasteri della Salute e degli Interni, Roberto Speranza e Luciana Lamorgese. Quest’ultima, a taccuini chiusi, ha spesso ricevuto svariate critiche da parte degli esponenti del Pd, ma il premier Draghi si è reso indisponibile ad affidare gli Interni a un esponente leghista e, quindi, a modificare la sua impostazione in materia immigrazione.