Ecco le materie della Maturità: matematica all'orale al Classico. Bocciato chi fa scena muta

Latino (scritto) al Classico e matematica allo Scientifico. E fin qui poco cambia per i 500mila maturandi che fino a ieri fremevano per conoscere le discipline che il 19 giugno saranno oggetto della seconda prova scritta all'esame di Maturità, dopo la prova di Italiano (il 18 giugno) uguale per tutti gli ordini di scuola. È poi l'orale quest'anno radicalmente rinnovato. E non sono dettagli. Lo dice già il nome dell'esame che torna a essere di "Maturità" e non più di Stato così come modificato e indicato nei documenti ufficiali a partire dal 1997. Che poi: chi mai non lo aveva sempre continuato a chiamare così questa prova con i suoi 103 anni sulle spalle? A essere valutate "saranno poi le conoscenze e competenze acquisite", come ha spiegato il ministro dell'Istruzione Valditara. Dunque non più la discussione del documento, "che obbligava a fare collegamenti interdisciplinari forzati, creando inutile apprensione nei ragazzi, anche a causa della sua casuale imprevedibilità - ha sottolineato il ministro - e che non contemplava necessariamente una valutazione disciplinare". Il colloquio, durante il quale il candidato "potrà dimostrare anche il grado di autonomia e responsabilità acquisito" sarà su quattro materie. Per il Classico oltre a Italiano e Latino, i ragazzi dovranno portare Storia e Matematica. Allo Scientifico oltre a Italiano e Matematica, dovranno confrontarsi con Storia e Scienze naturali. Non solo. la valutazione della Maturità dello studente consentirà anche di tenere conto di azioni particolarmente meritevoli o attività extrascolastiche che hanno arricchito il currriculum. "Penso - ha detto il ministro - ad attività culturali e sportive".

Finita qui? Tornare a riconsiderare il percorso degli studenti attraverso la lente della maturità porta anche all'altra novità di quest'anno: chi non sostiene l'esame orale - come era successo negli scorsi anni - dovrà necessariamente ripetere l'anno. Chi boicotta l'orale insomma sarà bocciato. Invece chi arriva con il 6 in condotta è tenuto a presentare un elaborato di cittadinanza attiva e solidale, che verrà discusso durante la prova orale.