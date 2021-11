Ecco perché può tornare il cashback

Nella compagine grillina c'è ancora chi non rinuncia al cashback, primo fra tutti l'ex avvocato del popolo Giuseppe Conte, che ha chiesto di riattivare il provvedimento pentastellato, dicendosi addirittura disponibile ad apportare delle modifiche. Le motivazioni, in sostanza, restano le stesse: digitalizzare i pagamenti, con buona pace del contante, e contrastare l'evasione fiscale.

Proprio in ambito della discussione sulla prossima legge di Bilancio, la compagine del Movimento 5Stelle ha deciso di avanzare le sue proposte, preparando una serie di emendamenti finalizzati non solo a recuperare il cashback introdotto durante il Conte II, ma anche ad " introdurre un innovativo cashback fiscale, che intende offrire al contribuente la possibilità di chiedere l'immediato accredito sul conto corrente di alcune spese detraibili ".

A parlare è il capogruppo M5S in Commissione finanze del Senato Emiliano Fenu, che in una nota ufficiale, pubblicata da AdnKronos, spiega come nella giornata odierna, durante la riunione della Commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria, "i vertici della società pubblica PagoPa hanno confermato la fattibilità di questa proposta di cashback fiscale e hanno rammentato l'enorme successo del cashback introdotto dal Conte II, usato da 9 milioni di cittadini e rivelatosi un'incredibile spinta nei confronti della diffusione dell'identità digitale, ovvero il sistema Spid, e dell'App IO".

Da qui la convizione grillina che il cashback sia una misura da riproporre, in quanto utile alla rivitalizzazione del commercio di prossimità ed al contrasto dell'evasione fiscale, chiodo fisso del governo. Non solo. Il provvedimento M5s " si è rivelato un'incredibile spinta alla digitalizzazione dei rapporti tra cittadini e Pubblica amministrazione ".

Avanti dunque con cashback e digitalizzazione, almeno nei piani grillini. Ormai è chiaro che al contante è stata dichiarata guerra. Il Movimento 5 Stelle spinge per avere indietro la sua creatura, basti pensare alle dichiarazioni del deputato Michele Gubitosa, che addirittura chiede di " fare presto ".