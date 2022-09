"Ecco perché sul Covid ha ragione la Meloni". Le parole della Gismondo

L'attacco al cosiddetto "modello Speranza", effettuato da Giorgia Meloni relativamente alla gestione della pandemia da Covid-19, trova un sostenitore anche in Maria Rita Gismondo.

Intervistata dall'AdnKronos Salute, infatti, la direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'Ospedale Sacco di Milano si è detta preoccupata per le conseguenze che i due anni di restrizioni e imposizioni dall'alto potranno avere sui cittadini italiani.

"L'approccio estremamente restrittivo adottato contro la pandemia di Covid-19" , spiega Gismondo, "ha causato danni che si manterranno per anni: giovani depressi, economia a pezzi, adulti con la 'sindrome della capanna'" . "Il pensiero espresso da Giorgia Meloni" , aggiunge, "coincide con quanto da me sostenuto in questi anni".

Durante il suo intervento al comizio di fine campagna elettorale, il presidente di Fratelli d'Italia non ha infatti usato giri di parole per attaccare il ministro della Salute e le scelte da lui adottate in questi due anni, allontanando l'eventualità che una gestione del genere possa ripetersi in futuro. "Non accetteremo più che l’Italia sia l'esperimento dell'applicazione del modello cinese a un paese occidentale" , ha affondato la Meloni. "Il modello Speranza ci ha regalato una nazione che aveva le più grandi restrizioni e allo stesso tempo i più alti dati di contagio e di mortalità. Non piegheremo più le nostre libertà fondamentali a questi apprendisti stregoni. Difenderemo il diritto alla salute insieme ai valori fondamentali della nostra civiltà" , ha concluso.