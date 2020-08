Ecco il sostegno al turismo: il dem Gori vola a Formentera

Con il settore turistico italiano in crisi a causa dell'emergenza sanitaria ed economica, da mesi la politica invita gli italiani a trascorrere le vacanze nel Belpaese. L'Italia è uno dei Paesi a maggiore vocazione turistica d'Europa: hotel, b&b e ristoranti, ma anche discoteche, locali e stabilimenti balneari costituiscono un importante indotto economico per il nostro Paese. L'appello a restare in Italia per aiutare le imprese turistiche del territorio dopo la crisi epidemiologica è stato accolto da tanti ma non da tutti e tra loro c'è Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, volato con sua moglie a Formentera.

Da tempo la prima famiglia di Bergamo va in vacanza alle Baleari e anche quest'anno la coppia non ha fatto eccezione, nonostante la pandemia, l'aumento dei casi in Spagna e la necessità di supportare l'economia locale. Giorgio Gori e Cristina Parodi sono stati fotografati dal settimanale Chi qualche settimana fa a Formentera, dove hanno una casa e dove hanno scelto di rilassarsi dopo i mesi di trincea in una delle città diventate simbolo dell'emergenza sanitaria in Italia. È stata la Parodi a insistere per partire, come lei stessa ha dichiarato nell'intervista rilasciata al settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Se da un lato l'amministrazione bergamasca sta facendo grandi sforzi per il rilancio del turismo di prossimità, dall'altra il primo cittadino di Bergamo sceglie le Baleari per le vacanze. «Piuttosto che soffermarsi sul dramma vissuto è fondamentale lavorare per la ripartenza», ha detto il sindaco dem pochi giorni fa. Era lecito aspettarsi che a dare il «buon esempio» fosse proprio Gori, uno dei principali esponenti lombardi del Partito Democratico, che a maggio, tramite il consigliere Orsenigo in Regione Lombardia, proponeva di «stimolare il turismo di prossimità».

Le buone intenzioni c'erano ma nonostante ciò il sindaco di Bergamo ha comunque scelto la Spagna per trascorrere una parte delle sue vacanze. Della vacanza a Formentera non c'è nessuna traccia nei profili social di Cristina Parodi, solitamente abbastanza attiva, e di Giorgio Gori. Forse è solo un caso. È però difficile non notare la (bella) foto scattata dalla giornalista nella spiaggia di Cala Sabina, in Sardegna. È stata lei stessa a dire dove si trovasse, indicando precisamente la posizione nei pressi di Golfo Aranci, con tanto di hashtag #Sardegna ma, soprattutto, #italiabellissima.