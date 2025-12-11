Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Parlamento

Effetto "zone rosse". L'annuncio di Piantedosi: "Le renderemo stabili"

Il titolare del Viminale esordisce difendendo una misura che, spiega, aumenta l'efficacia dei controlli in zone sensibili

Effetto "zone rosse". L'annuncio di Piantedosi: "Le renderemo stabili"
00:00 00:00

Le zone rosse? Funzionano. Così bene che il governo sta pensando di stabilizzarle con una "apposita previsione normativa". Lo ha detto Matteo Piantedosi (nella foto), rispondendo a un'interrogazione della deputata leghista Simona Bordonali. Il titolare del Viminale esordisce difendendo una misura che, spiega, aumenta l'efficacia dei controlli in zone sensibili, come stazioni ferroviarie, quartieri della movida e aree molto frequentate, permettendo di espellere soggetti ritenuti pericolosi, con precedenti penali specifici e "forieri di insicurezza". Ma Piantedosi sottolinea anche come a promuovere le "zone rosse" a quasi un anno dalle prime sperimentazioni non siano solo i commenti positivi delle "istituzioni locali e dei cittadini", che le apprezzano, ma proprio i numeri. Da quando sono state istituite, i controlli da parte di forze dell'ordine e polizia locale sono stati numerosissimi e hanno riguardato un milione e 344mila persone. Circa uno ogni 150 ha portato a un provvedimento di allontanamento di soggetti pericolosi (8.690 in tutto), che nella larga maggioranza dei casi il 73% erano stranieri.

Nella sola Capitale i numeri sono anche più vistosi: sono state 108mila le persone controllate nelle zone rosse di Roma nel 2025 e 891 di queste (una ogni 120 controlli) quelle allontanate, con una percentuale di stranieri tra i destinatari dei provvedimenti che a Roma supera l'86%(769). Così, appunto, ecco l'annuncio: visto "l'elevato grado di efficacia di questo strumento", conclude il ministro, "stiamo valutando di renderlo stabile mediante apposita previsione normativa".

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica