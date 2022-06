Efficienza energetica e ambienti salubri. Oltre 1.500 aziende per "Expocomfort"

Ritorna in presenza, dal 28 giugno al 1° luglio (e in formato digital, fino al 6/7), la 42a MCE - Mostra Convegno Expocomfort, ospitata da Fiera Milano, la vetrina e piattaforma mondiale di business per le aziende più prestigiosa del settore HVAC+R, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica.

Un rinnovato impianto espositivo e contenutistico organizzato nei 12 padiglioni e un centro congressi di eccellenza, luoghi che si animeranno nei quattro giorni della manifestazione, ospitando espositori e visitatori provenienti da tutto il mondo. Un'edizione che si presenta con un parterre di oltre 1.500 aziende che esporranno, di cui il 44% estere, da 52 Paesi; tra questi spicca l'attività promozionale del progetto «Paese Partner», che vede la Turchia come protagonista di questa edizione.

Ricco, come sempre, il programma di convegni, workshop ed eventi atto ad approfondire tutte le potenzialità di sviluppo attraverso l'articolazione delle 5 aree tematiche: Health Academy, That's Smart, MEP BIM Forum, Energy Efficiency 4.0 e Incontriamoci con il SuperBonus.

«Questa edizione assume una duplice importanza; se da un lato sono passati 4 anni dall'ultima edizione in presenza, in questi anni il settore è diventato basilare nell'ambito della sostenibilità ambientale sottolinea Massimiliano Pierini, Managing Director di Reed Exhibitions Italia . La pandemia ha reso ancora più evidente la centralità del comfort abitativo e della salubrità degli ambienti in cui viviamo quotidianamente, accelerando un'adozione di tecnologie per l'edilizia. La disponibilità di prodotti e soluzioni innovativi ha aperto scenari e opportunità fino a pochi anni fa impensabili, oppure semplicemente troppo onerosi».

Novità della 42esima edizione è il debutto della Health Academy, il format sviluppato per promuovere la cultura della salubrità indoor, con mini-cicli di «lezioni», dibattito finale e la declinazione pratica del tema. Strategico è il ruolo di That's Smart, l'area dedicata all'efficientamento energetico declinato in tutti gli ambiti abitativi. Il MEP BIM Forum è l'appuntamento importante non solo per i progettisti del settore impiantistico, ma per tutti gli operatori della lunga filiera del mondo delle costruzioni e degli impianti. Si conclude, anche, in fiera, il ciclo di workshop Energy Efficiency 4.0 e con Incontriamoci con il SuperBonus si intende fare il punto su tutti i bonus fiscali disponibili oggi e quelli previsti per i prossimi anni.

Presso la BAM Biblioteca degli Alberi di Milano, verrà allestita, dal 28 giugno al 2 luglio, la «Planet Home», un'installazione immersiva costituita da pareti riflettenti, dove l'effetto caleidoscopico prodotto dagli innumerevoli specchi presenti, immergerà il visitatore in un ambiente suggestivo. Un invito a prendersi cura dell'ambiente, partendo dalla propria casa.