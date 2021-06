Gli elettori premiano il partito unico del centrodestra: il 54% è favorevole

Se da una parte Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia continuano a dialogare costantemente nel tentativo di trovare un punto d'incontro comune per arrivare al traguardo finale, dall'altra gli elettori hanno già tracciato un indirizzo chiaro: oltre la metà dei votanti del centrodestra si dice favorevole alla creazione di un eventuale partito unico di coalizione che possa raccogliere tutti i partiti sotto un solo simbolo. Si tratta di uno scenario differente dalla federazione proposta da Matteo Salvini, ma che gli elettori gradirebbero comunque e dunque spingono affinchè gli alleati possano unirsi ispirandosi al partito Repubblicano sul modello americano.

Gli elettori vogliono il centrodestra unito

Il parere favorevole degli elettori del centrodestra è stato rimarcato da Agorà, la trasmissione condotta da Luisella Costamagna in onda su Rai 3. Secondo un sondaggio firmato da Emg per il talk show, oltre il 50% vedrebbe con favore la creazione di un partito unico che possa far confluire tutte le forze della coalizione. Nello specifico il 54% ha risposto "sì" alla domanda " lei è favorevole al partito unico del centrodestra proposto da Berlusconi? ". I pareri negativi si sono fermati al 29%, mentre il 17% ha preferito non rispondere.

È importante anche analizzare il parere dei votanti partito per partito. Gli elettori di Forza Italia che guardano con positività al partito unico di centrodestra raggiungono quota 52%; i contrari sono solo 17%; il 31% non si esprime. A far registrare il più alto indice favorevole è la Lega: nel Carroccio il 67% vede di buon occhio l'iniziativa, con soltanto il 19% dei contrari. Meno convinti i votanti di Fratelli d'Italia: nel partito di Giorgia Meloni si registra il 43% di favorevoli; il 44% si dice contrario e il 13% preferisce non schierarsi.

L'idea di Berlusconi