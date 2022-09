Le elezioni del 25 settembre? Potrebbero slittare a novembre: ecco perché

Ora, in linea teorica, può accadere di tutto. Anche che le elezioni del prossimo 25 settembre vengano rimandate di due mesi. A novembre. A rimescolare le carte potrebbe essere la variabile Marco Cappato: è infatti attesa per i prossimi giorni la decisione sul ricorso d'urgenza presentato dai legali della lista "Referendum e Democrazia con Cappato" dopo l'esclusione alle prossime elezioni della formazione politica dell'ex eurodeputato milanese. A quanto si apprende, il giudice della prima sezione civile del tribunale di Milano si è riservato e il suo pronunciamento arriverà prima del voto.

Questo significa che Cappato potrebbe ricevere l'ok alla riammissione della sua lista e al riconoscimento della validità delle firme digitali, circostanza chiesta nel ricorso dopositato il 2 settembre scorso. Un'eventuale "riabilitazione" comporterebbe necessariamente un rinvio della data elettorale. Nel procedimento era stato anche chiesto di sollevare una questione di legittimità costituzionale, " per la palese irragionevolezza del presunto divieto di presentazione in forma elettronica di liste in occasione delle elezioni, laddove, da più di un anno la stessa identica procedura è ammessa invece per iniziative di un valore costituzionale altrettanto rilevante e cioè per le iniziative referendarie e le iniziative di legge popolare ".

Lista Cappato, il governo contro la riammissione

Secondo l'avvocato Giovanni Guzzetta, legale difensore della lista di Cappato, l'esclusione sarebbe stata " una violazione, flagrante e paradossale, dell'articolo 3 della Costituzione ". Nei giorni scorsi però il governo si era costituito contro l'ammissione della lista Cappato sostenendo - nella memoria depositata dall'avvocato dello Stato a nome dell'esecutivo - come "il provvedimento cautelare auspicato dai ricorrenti imporrebbe di differire lo svolgimento delle elezioni".

Ora si attende il pronunciamento del giudice, con la possibilità di un clamoroso colpo di scena a poche ore dal voto.