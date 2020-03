Emergenza coronavirus, amministrative di primavera verso il rinvio del voto

Il governo pensa a uno slittamento delle elezioni regionali e comunali previste per la primavera. E non è da escludere nemmeno un'ulteriore proroga per il referendum sul taglio dei parlamentari. È quanto emerge dalla bozza del decreto, in vista del prossimo Consiglio dei ministri.

La proposta, avanzata dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, si inserisce tra le misure da mettere in atto per cercare di contrastare la diffusione del coronavirus. Il mandato degli " organi elettivi regionali " avrebbe scadenza, per alcune Regioni, il 31 luglio del 2020, ma il voto potrebbe essere rimandato. Una delle proposte riguarda le elezioni comunali e nella bozza, infatti, si legge: "In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, limitatamente all'anno 2020, le elezioni dei consigli comunali, previste per il turno annuale ordinario, si tengono in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre 2020" . Se la proposta venisse approvata, quindi, le elezioni comunali previste per questa primavera potrebbero slittare fino al prossimo autunno-inverno.

Potrebbe allungarsi di sei mesi anche il mandato delle sei Regioni, il cui voto era previsto in primavera: si tratta di Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia. Secondo la proposta, infatti, è necessario " persegue l'obiettivo di evitare che le consultazioni elettorali, previste per la primavera 2020, si tengano in un periodo in cui è difficile garantire l'ordinario e uniforme svolgimento della campagna elettorale su tutto il territorio nazionale ". Per questo, " in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui mandato scade entro il 31 luglio 2020, durano in carica cinque anni e tre mesi ".

Per il momento si tratta di proposte e di possibilità e nulla è ancora ufficiale. Bisognerà aspettare che la bozza si trasformi in decreto e il via libera potrebbe anche tenersi nel weekend, dati i ritmi di lavoro del governo.